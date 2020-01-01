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الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم

الخميس 31 ديسمبر 2020 04:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يخطر مواطنين بإخلاء أراضيهم في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم



رام الله /سما/

 أخطرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنين بإخلاء أرضهم الزراعية في قرية الولجة شمال غرب بيت لحم.

وقال الناشط الشبابي إبراهيم عوض الله وفق الوكالة الرسمية، إن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت القرية، وأخطرت بإخلاء أراض زراعية واقعة في مناطق "جبل رويسات"، و"عروق زنيد"، و"خربة ابو شاور"، تعود لورثة المواطنين محمد صالح حجاجلة وادريس محمود حجاجلة، بحجة أنها "أملاك غائبين".

وأضاف عوض الله أن الإخطار تضمن مهلة بالاخلاء خلال 45 يوما مع إعادة الأرض لوضعها قبل استصلاحها.

وأكد أن أصحاب الأرض التي تقدر بمئات الدونمات والمزروعة بأشجار الزيتون يملكون أوراقا ثبوتية بملكيتها.

#سلطات الاحتلال #اخطار هدم

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