أبو حسنة: استطعنا توفير 80% من رواتب موظفي الاونروا..

غزة /سما/

أكد المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا)، عدنان أبو حسنة، اليوم الخميس، أن (الاونروا) استطاعت أن توفر ما نسبته 80% من رواتب موظفي البرنامج العام الذي يضم 30 ألف موظف.

وأوضح أبو حسنة، لقناة الغد، أن الوكالة صرفت تمويل للمشاريع والتمويل المضمون مثل برنامج القروض والذي يمول بشكل ذاتي، وليس عبر ميزانية (الأونروا).

وبيّن أن المشكلة الرئيسية تكمن في تمويل البرنامج العام الذي يضم الصحة والتعليم والإغاثة.

وقال أبو حسنة: "نأمل أن تحل أزمة رواتب الموظفين خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن وكالة الغوث أعلنت الشهر الجاري، عن وجود عجر في ميزانياتها العامة، بسبب تراجع التزام الدول المانحة عن تقديم الدعم، وعليه تأثرت (الاونروا) في توفير رواتب الموظفين وتقديم الخدمات للاجئين.