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حسين يُثمّن مواقف مفتي عُمان اتجاه القضية الفلسطينية

الخميس 31 ديسمبر 2020 04:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
حسين يُثمّن مواقف مفتي عُمان اتجاه القضية الفلسطينية



القدس المحتلة /سما/

ثمّن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين، اليوم الخميس، المواقف النبيلة للمفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي، اتجاه القضية الفلسطينية.

جاء ذلك خلال خلال رسالة من الشيخ حسين، سلّملها سفير فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات، إلى الشيخ الخليلي، في  لقاء جمعه في مكتب الأخير، بالعاصمة مسقط.

وعبّر حسين عن التقدير العميق للمواقف النبيلة للمفتي الخليلي، والعبارات الشجاعة التي جسدها اتجاه قضية العرب والمسلمين الأولى، القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، والتي تدل على عمق الانتماء والإيمان بقضايا الأمة العادلة.

من جهته، شدّد المفتي العام لسلطنة عُمان، على موقفه المساند للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والحفاظ على طابعها العربي والإسلامي، متمنيًا للشعب الفلسطيني التمكن من تحقیق حقوقه العادلة والمشروعة.

#المفتي العام #الشيخ محمد حسين #مفتي عُمان #القضية الفلسطينية

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