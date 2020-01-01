صحة غزة تُعلن تسلمها أجهزة تنفس صناعي من منظمات دولية

غزة /سما/

أعلنت وزارة الصحة بغزة، اليوم الخميس، عن تسلمها مؤخراً عدداً من أجهزة التنفس الصناعي لمرضى "كوفيد 19" داخل المستشفيات، وذلك من خلال منظمة الصحة العالمية والمجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار "بكدار"، ومؤسسة MAP_Uk

وقال مدير الطب الحرج بوزارة الصحة د.اياد أبو كرش خلال لقاء إعلامي: "إنّ هذا الدعم جاء في ظل زيادة حالات "كوفيد19" في قطاع غزة، لتخدم المرضى داخل المستشفيات"، مُشيراً إلى أنّ نسبة الحالات شديدة الخطورة والحرجة وصلت إلى 60% من مجمل الحالات المنومة.

وأوضح أبو كرش، أنّه تم توزيع هذه الأجهزة على المستشفيات، والتي أهمها مستشفى غزة الأوروبي والصداقة التركي ومجمع الشفاء وبيت حانون والأندونيسى وشهداء الأقصى، حيث يتواجد بها أقسام "كورونا" المخصصة للمرضى، والتي تضم 170 سرير عناية مركزة.

وأفاد مدير الطب الحرج، بأنّ الوزارة تسلمت عدداً من أجهزة التنفس الصناعي من منظمة الصحة العالمية منها (10) أجهزة تنفس صناعي، و(26) جهاز تنفس متنقل، و (50) جهاز مراقبة حياة، إضافة إلى 200 جهاز لمراقبة نسبة الأكسجين.

وأضاف: "كما وفرت مؤسسة (MAP_Uk (55 قناع أكسجين لمرضى العناية المركزة، إضافة إلى (100) قطعة من مستلزمات جهاز دعم الأكسجين عن طريق الأنف".

وتابع خلال اللقاء: "دعمت مؤسسة "بكدار" المستشفيات بـ(15) جهاز مراقبة حياة، بالإضافة إلى (50) جهاز لدعم تنفس الأكسجين لمرضى "كوفيد 19" عن طريق الأنف"، لافتاً إلى نوعية هذه الأجهزة، لأنّها تقوم بضخ كمية أكسجين عالية الضغط لتسهيل دخول الأكسجين للرئتين دون أنّ يقوم المريض ببذل جهد كبير، خاصة وأن هذا الجهد من الممكن أن يتسبب بمضاعفات للمريض.

ويكمل قائلاً: "كما وتقوم هذه النوعية من الأجهزة بتوفير الأكسجين دون اللجوء إلى عملية وضع المريض على جهاز تنفس آلي والذي ينتج عنه مضاعفات كبيرة"، منوهاً إلى أنّه يتم استخدامها لعلاج الحالات الشديدة الخطورة والحرجة.

وبين أبو كرش، أنّ هناك ثبات في نسبة المنومين من مرضى "كوفيد 19" داخل المستشفيات، وهذا يعود إلى التزام المجتمع بتعليمات وزارته الصحة والداخلية من التباعد الجسدي وإتباع إجراءات السلامة والوقاية، الأمر الذي يدلل على مدى تفهم المواطنين لطبيعة المرحلة وسلامة الإجراءات الثى اتخذتها الوزارات وأثبتت فعاليتها ونجاحها.

و في ختام حديثه، قدم مدير الطب الحرج شكره لجميع المؤسسات الدولية والأهلية الداعمة، داعيا الى استمرارية هذا الدعم للقطاع الصحي من المستلزمات والاحتياجات اللازمة لمرضى "كورونا"حفاظا على حياتهم.