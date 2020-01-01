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الأوقاف تؤكد مكانة مقام النبي موسى الدينية بجميع مرافقه

الخميس 31 ديسمبر 2020 04:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تؤكد مكانة مقام النبي موسى الدينية بجميع مرافقه



رام الله /سما/

أكّدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اليوم الخميس، على أنّ مقام النبي موسى عليه السلام هو مكان ديني وقفي ينطلق في مكانته هذه من المسجد الذي يتواجد في داخله، والذي يعطيه الوصف الوقفي التأبيدي.

وقال وكيل الوزارة حسام أبو الرب في بيانٍ له وصل وكالة "خبر" نسخةً عنه: "يُعد مقام النبي موسى من الحجة الوقفية فالمقام يشمل جميع مرافقه وهو وقفية الظاهر بيبرس، مِيراً إلى أنّ المكانة الدينية التاريخية للمقام نتجت في العهد الأيوبي وتطورت واستقرت على وضعها الحالي منذ ذلك الحين وحتى هذه المرحلة التاريخية التي نعيش.

وشدّد أبو الرب على أنّ ما يتم تدوله عن تقسيمات تتعلق بما هو في داخل المسجد وما هو في خارجه هي تقسيمات خاطئة وغير صحيحة إطلاقاً، والمقام بمرافقه كافة يخضع للتشريع الإسلامي للوقف الإسلامي.

#وزارة الاوقاف #مقام النبي موسى

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