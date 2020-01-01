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"الضابطة الجمركية" يتفقد 220 منشأة مختلفة ويتعامل مع 23 قضية

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الضابطة الجمركية" يتفقد 220 منشأة مختلفة ويتعامل مع 23 قضية



رام الله /سما/

قام جهاز الضابطة الجمركية بالتعاون مع الجهات الشريكة الأمنية والمدنية المختصة، بجولات تفقدية على الأسواق والمحال التجارية في كافة المحافظات الشمالية، تفقد خلالها 220 منشأة تجارية وصناعية وخدمية، فيما تعامل الجهاز مع 23 قضية مختلفة ضمن اختصاصه خلال الساعات الماضية.

وفي التفاصيل، ذكرت إدارة العلاقات العامة والاعلام في الجهاز أنه تم التعامل مع 12 قضية بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الاقتصاد الوطني. وفي هذا الاطار جرى في الخليل ضبط نحو (66 طناً) من المنظفات والشامبوهات المقلدة، وتم التحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية، وكذلك تم ضبط 288 كيلو مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم إتلافها.

وفي نابلس تم ضبط (196 كيلو) مواد تموينية بدون بطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي طولكرم تم ضبط (33 كيلو) مواد تموينية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك، وتم إتلافها، كذلك تم ضبط 200 لتر مياه معدنية بدون تاريخ إنتاج وانتهاء، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي أريحا تم ضبط 44 مكعب ألعاب نارية ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.

وفي رام الله تم ضبط 330 كيلو مواد تموينية بدون تاريخ إنتاج وبدون بطاقة بيان باللغة العربية، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

وأضافت "العلاقات العامة" أنه تم التعامل مع قضية واحدة بالتعاون مع جهة الاختصاص في وزارة الصحة، وتمثلت بضبط 70 عبوة 235 حبة منشطات جنسية، في رام الله، ممنوعة من التداول، وتم التحفظ عليها لحين استكمال الإجراءات القانونية.

إلى ذلك، تم التعامل مع 10 قضايا في مجال التهريب الضريبي والجمركي، وتمت إحالة المكلفين غير الملتزمين إلى وزارة المالية لدفع الالتزامات الضريبية المترتبة عليهم وتسوية أوضاعهم.

#الضابطة الجمركية #محافظات الضفة

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