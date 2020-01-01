  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تشديد الإجراءات على مدخل عزون واعتقال عسكري في كفر قدوم

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
تشديد الإجراءات على مدخل عزون واعتقال عسكري في كفر قدوم



قلقيلية /سما/

شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مدخل عزون الشمالي المعروف بمدخل البوابة المطل على الطريق الالتفافي رقم 55.

وأكد شهود عيان، قيام جنود الاحتلال بإغلاق جزئي للحاجز على مدخل البوابة والتشديد في إجراءات التفتيش للداخلين والخارجين من بلدة عزون من دون معرفة الأسباب.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم أحد أفراد الأمن الوطني حسام جمعة أثناء وجوده في أرضه.

وفي الإطار ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عند مدخل قرية لاقف، شرقيّ قلقيلية، وتمت إعاقة المرور إثناء الدخول إلى القرية والخروج منها.

#قوات الاحتلال #مدخل عزون الشمالي

الأكثر قراءة اليوم

أجمل صور تهنئة بالعام الجديد 2021 تهاني رأس السنة الميلادية الجديدة

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

دعاء استقبال العام الجديد 2021 رأس السنة الجديدة

رابط الاشتراك .. إعلان موعد سحب مسابقة الحلم 2020 جائزة المليون دولار

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

"دولتان متورطتان"... إيران تعلن لأول مرة تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني

الأخبار الرئيسية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

انتخابات حماس.. بين النمطية التقليدية والتجديد المطلوب..د.غازي حمد

بمشاركة فنانين عالميين كبار : لاجئو فلسطين يطلقون أغنية أمل وتصميم

تحدث عن الرواتب وتفريغات 2005.. فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

إسرائيل وكتاب عرب يهاجمون حماس بسبب رفع صورة سليماني بغزّة

اعلان سما رسائل