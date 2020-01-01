تشديد الإجراءات على مدخل عزون واعتقال عسكري في كفر قدوم

قلقيلية /سما/

شددت قوات الاحتلال إجراءاتها العسكرية على مدخل عزون الشمالي المعروف بمدخل البوابة المطل على الطريق الالتفافي رقم 55.

وأكد شهود عيان، قيام جنود الاحتلال بإغلاق جزئي للحاجز على مدخل البوابة والتشديد في إجراءات التفتيش للداخلين والخارجين من بلدة عزون من دون معرفة الأسباب.

إلى ذلك، اعتقلت قوات الاحتلال في قرية كفر قدوم أحد أفراد الأمن الوطني حسام جمعة أثناء وجوده في أرضه.

وفي الإطار ذاته، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عند مدخل قرية لاقف، شرقيّ قلقيلية، وتمت إعاقة المرور إثناء الدخول إلى القرية والخروج منها.