قلقيلية: عائلة الأسير شادي عودة المصاب بكورونا تُحمّل الاحتلال المسؤولية عن حياته

قلقيلية /سما/

حمّلت عائلة الأسير شادي عودة من قلقيلية، الذي أُصيب بفيروس كورونا، الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياته.

وقالت إخلاص حماد، زوجة الأسير شادي عودة: "تلقَّينا كعائلة خبر إصابة زوجي الأسير شادي عودة، بقلق شديد، فهو يعاني من ديسك في رقبته وتم نقله إلى المستشفى مرات عدة، وإصابته بفيروس كورونا في ظل سياسة الإهمال الطبي في السجون زادت من الخطر على صحته وحياته".

وأضافت حماد: "زوجي الأسير شادي عودة من محرري صفقة وفاء الأحرار عام 2011، وأُعيد اعتقاله في حزيران من عام 2014، وأُعيد حكمه السابق 23 عاماً، ويقيع في سجن النقب الصحراوي، ولديه الطفلة عائشة والطفل محمد الذي وُلد وهو في السجن بعد إعادة اعتقاله".

يشار إلى أن إدارة سجن النقب الصحراوي أغلقت قسم 3 بعد اكتشاف إصابة الأسير شادي عودة بفيروس كورونا.