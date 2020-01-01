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إغلاق سجن النقب بعد إصابات بكورونا

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
إغلاق سجن النقب بعد إصابات بكورونا



رام الله /سما/

 أعلن نادي الأسير، اليوم الخميس، عن إصابة أسير بفيروس كورونا في قسم (3) في سجن "النقب الصحراوي"، حيث يقبع في القسم (73) أسيرًا.

وأوضح نادي الأسير في بيانه، أن إدارة السجون شرعت بإغلاق كافة الأقسام في السّجن، بعد الإعلان عن إصابة الأسير.

وحمّل إدارة سجون الاحتلال كامل المسؤولية عن حياة ومصير الأسرى، لا سيما أن سجن "النقب" أكبر السجون من حيث عدد الأسرى الذين يقبعون فيه، ويزيد عددهم عن 1200 أسير، من بينهم مرضى وكبار في السن.

يُشار إلى أن أكثر من (140) أسيراً ثبتت إصابتهم بفيروس "كورونا" منذ بداية انتشار الوباء، منهم أسيران اكتشفت إصابتهما عقب الإفراج عنهما بيوم.

#نادي الأسير #فيروس كورونا #سجن النقب

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