  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الأردن- الحكم بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلس إدارتها

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأردن- الحكم بحل نقابة المعلمين وحبس أعضاء مجلس إدارتها



عمان /سما/

 أكد المستشار القانوني محامي نقابة المعلمين بسام فريحات اليوم الخميس، أن محكمة صلح جزاء عمّان أصدرت قراراً قضائياً أولياً بحل نقابة المعلمين الأردنيين والحكم بحبس جميع أعضاء مجلسها لمدة سنة عن التهم المسندة إليهم.

وأضاف أنه "جرى إلقاء القبض على 5 من أعضاء مجلس النقابة بينهم نائب النقيب ناصر النواصرة والعمل جار على تكفيلهم".

وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، في 25 تموز/ يوليو الماضي، كف يد أعضاء مجلس نقابة المعلمين، وأعضاء الهيئة المركزية وهيئات الفروع وإداراتها ووقف النقابة عن العمل، وإغلاق مقراتها لمدة سنتين، وجرى "الإفراج عن جميع الأعضاء" في 23 آب/ أغسطس.

وأعلن وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي، تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون نقابة المعلمين إدارياً ومالياً برئاسة الأمين العام للشؤون التعليمية نواف العجارمة، عملاً بتنفيذ قرار النيابة العامة المتضمن كف يد أعضاء مجلس النقابة، ووقفها ووقف هيئاتها لمدة عامين.

وصدرت قضايا جزائية تحقيقية بحق مجلس النقابة:

أولا : القضية التحقيقية المتعلقة بالتجاوزات المالية المنظورة لدى مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

ثانياً: القضية التحقيقية والمنظورة لدى مدعي عام عمان والمتعلقة بالقرارات الصادرة عن مجلس النقابة والتي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي واشتملت على إجراءات تحريضية.

ثالثاً: القضية التحقيقية المتعلقة بالفيديوهات الصادرة عن نائب النقيب والتي تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمنظورة لدى مدعي عام عمان.

#الاردن #نقابة المعلمين الاردنين

الأكثر قراءة اليوم

أجمل صور تهنئة بالعام الجديد 2021 تهاني رأس السنة الميلادية الجديدة

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

دعاء استقبال العام الجديد 2021 رأس السنة الجديدة

رابط الاشتراك .. إعلان موعد سحب مسابقة الحلم 2020 جائزة المليون دولار

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

"دولتان متورطتان"... إيران تعلن لأول مرة تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني

الأخبار الرئيسية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

انتخابات حماس.. بين النمطية التقليدية والتجديد المطلوب..د.غازي حمد

بمشاركة فنانين عالميين كبار : لاجئو فلسطين يطلقون أغنية أمل وتصميم

تحدث عن الرواتب وتفريغات 2005.. فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

إسرائيل وكتاب عرب يهاجمون حماس بسبب رفع صورة سليماني بغزّة

اعلان سما رسائل