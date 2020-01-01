  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

السلالة الجديدة من كورونا تصل الصين

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
السلالة الجديدة من كورونا تصل الصين



بكين /سما/

 أكدت الصين، اليوم الخميس، تسجيل أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) التي رصدت مؤخرا في بريطانيا، والتي يقول الخبراء إنها قادرة على الانتشار بشكل أسرع من السلالة الأساسية.

والمريضة المصابة بالسلالة الجديدة من الفيروس في الصين، شابة تبلغ 23 عاما من شنغهاي، وصلت من بريطانيا في 14 كانون الأول/ ديسمبر، وفق ما أعلن المركز الصيني لمكافحة الأوبئة في مذكرة بحثية نشرت أمس الأربعاء.

وأدخلت المصابة للمستشفى لدى وصولها بعد أن ظهرت عليها عوارض طفيفة.

وأجرى خبراء الصحة فحص تسلسل جيني على عينات أخذت في 24 كانون الأول/ ديسمبر؛ "نظرا لسجل السفر من المملكة المتحدة ونتائج غير طبيعية لفحص الحمض النووي"، بحسب مركز مكافحة الأوبئة.

وأظهر الفحص أن المريضة مصابة بسلالة مختلفة عن تلك المسجلة في شنغهاي أو ووهان في السابق.

وأظهرت مزيد من الفحوص إصابتها بالسلالة التي أُطلق عليها "بي.7.1.1" التي تتفشى في المملكة المتحدة منذ تشرين الأول/ أكتوبر.

ودفعت السلالة الجديدة بسلطات أكثر من 50 بلدا إلى فرض قيود سفر على المملكة المتحدة. ومن بين تلك الدول الصين، مهد الوباء الذي رصد للمرة الأولى العام الماضي.

ولا يوجد حتى الآن دليل على أن الإصابة بالسلالة الجديدة يحتمل أن تؤدي إلى حالة أكثر خطورة من كوفيد-19 أو تزيد من خطر الوفاة.

#الصين #سلالة كورونا الجديدة #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

أجمل صور تهنئة بالعام الجديد 2021 تهاني رأس السنة الميلادية الجديدة

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

دعاء استقبال العام الجديد 2021 رأس السنة الجديدة

رابط الاشتراك .. إعلان موعد سحب مسابقة الحلم 2020 جائزة المليون دولار

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

"دولتان متورطتان"... إيران تعلن لأول مرة تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني

الأخبار الرئيسية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

انتخابات حماس.. بين النمطية التقليدية والتجديد المطلوب..د.غازي حمد

بمشاركة فنانين عالميين كبار : لاجئو فلسطين يطلقون أغنية أمل وتصميم

تحدث عن الرواتب وتفريغات 2005.. فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

إسرائيل وكتاب عرب يهاجمون حماس بسبب رفع صورة سليماني بغزّة

اعلان سما رسائل