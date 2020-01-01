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إيلي كوهين: إسرائيل ستمنح لـ"جوناثان بولارد" راتبًا شهريًا

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيلي كوهين: إسرائيل ستمنح لـ"جوناثان بولارد" راتبًا شهريًا



القدس المحتلة /سما/

قال وزير المخابرات الإسرائيلي، إيلي كوهين، يوم الخميس، إن إسرائيل ستمنح جوناثان بولارد، الذي تجسس على الولايات المتحدة، راتبًا مثل عملاء الموساد والشاباك السابقين.
 
ولدى سؤاله عما إذا كانت إسرائيل بحاجة إلى "بولارد"، قال كوهين، لمراسل إذاعة الجيش "إسرائيل بحاجة لمساعدة بولارد، نعم".

وصل الجاسوس الإسرائيلي، جوناثان بولارد، الذي قضى بولارد 30 عامًا في السجن في الولايات المتحدة بتهمة التجسس إلى تل أبيب بعد شهر واحد من رفع الحظر المفروض على سفره، وكان في استقباله في المطار رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

#المخابرات الاسرائيلية #اسرائيل #جوناثان بولارد #الولايات المتحدة #تجسس #الموساد

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