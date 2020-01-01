استطلاعات رأي: ساعر قد يشكل حكومة بدون "الليكود"

القدس المحتلة /سما/

كشفت استطلاعات للرأي أجرتها القنوات العبرية الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر، أنه لو أُجريت الانتخابات حاليًا فإن قوة حزب "الليكود" تتراوح ما بين 28 و29 مقعدًا، فيما يحصل منافسه "تكفا حدشاه" برئاسة جدعون ساعر على 17 مقعدًا.



وبحسب الاستطلاعات فإن "القائمة المشتركة" تواصل تراجعها، إذ يُتوقع أن تنال 10 أو11 مقعدًا على أكثر تقدير.



ووفقًا للقناة الحادية عشر، فإنه باستطاعة ساعر أن يُشكل حكومة بدون "الليكود" والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة (حريديم)، إذ أنه بموجب الخارطة الحزبية المتبلورة يُمنح معسكر ساعر 26 مقعدًا بفارق 4 مقاعد عن كتلة برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.



وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية تحركات حثيثة في الفترة الأخيرة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرابعة في غضون سنتين، إذ أعلن عدد من اعضاء حزب "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس انسحابهم من الحزب الذي تراجعت قوته بشكل كبير، وأنه بات في خطر الانقراض تماما.



وفي معسكر اليسار الوسط ظهر حزب جديد برئاسة رون حولدائي رئيس بلدية تل ابيب.