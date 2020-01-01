  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

استطلاعات رأي: ساعر قد يشكل حكومة بدون "الليكود"

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاعات رأي: ساعر قد يشكل حكومة بدون "الليكود"



القدس المحتلة /سما/

كشفت استطلاعات للرأي أجرتها القنوات العبرية الحادية عشر والثانية عشر والثالثة عشر، أنه لو أُجريت الانتخابات حاليًا فإن قوة حزب "الليكود" تتراوح ما بين 28 و29 مقعدًا، فيما يحصل منافسه "تكفا حدشاه" برئاسة جدعون ساعر على 17 مقعدًا.
 
وبحسب الاستطلاعات فإن "القائمة المشتركة" تواصل تراجعها، إذ يُتوقع أن تنال 10 أو11 مقعدًا على أكثر تقدير.
 
ووفقًا للقناة الحادية عشر، فإنه باستطاعة ساعر أن يُشكل حكومة بدون "الليكود" والأحزاب الدينية اليهودية المتشددة (حريديم)، إذ أنه بموجب الخارطة الحزبية المتبلورة يُمنح معسكر ساعر 26 مقعدًا بفارق 4 مقاعد عن كتلة برئاسة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء.
 
وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية تحركات حثيثة في الفترة الأخيرة تمهيدًا لإجراء الانتخابات الرابعة في غضون سنتين، إذ أعلن عدد من اعضاء حزب "كحول لفان" برئاسة بيني غانتس انسحابهم من الحزب الذي تراجعت قوته بشكل كبير، وأنه بات في خطر الانقراض تماما.
 
وفي معسكر اليسار الوسط ظهر حزب جديد برئاسة رون حولدائي رئيس بلدية تل ابيب.

#استطلاع راي #جدعون ساعر #نتنياهو #الحكومة الاسرائيلية #الانتخابات الاسرائيلية #الليكود

الأكثر قراءة اليوم

أجمل صور تهنئة بالعام الجديد 2021 تهاني رأس السنة الميلادية الجديدة

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

دعاء استقبال العام الجديد 2021 رأس السنة الجديدة

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

"دولتان متورطتان"... إيران تعلن لأول مرة تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني

إسرائيل.. لفلسطيني فقد أمه: دخول قطاع غزة ليس كالخروج منه

الأخبار الرئيسية

شاهد: الصحة بغزة تنشر الخارطة الوبائية لـ"كورونا" بالقطاع

انتخابات حماس.. بين النمطية التقليدية والتجديد المطلوب..د.غازي حمد

بمشاركة فنانين عالميين كبار : لاجئو فلسطين يطلقون أغنية أمل وتصميم

تحدث عن الرواتب وتفريغات 2005.. فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

إسرائيل وكتاب عرب يهاجمون حماس بسبب رفع صورة سليماني بغزّة

اعلان سما رسائل