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الجيش الإسرائيلي يحصي عدد غاراته على سوريا وغزة عام 2020

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يحصي عدد غاراته على سوريا وغزة عام 2020



القدس المحتلة /سما/

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أغار على 300 هدف في قطاع غزة، و50 هدفًا في سوريا خلال عام 2020.
 
وقال الجيش، في بيان له، إن "من بين معطيات عام 2020، تبين أنه تمت الإغارة على نحو 300 هدف في قطاع غزة، كما أحبطت القوات 38 محاولة للتسلل عبر السياج الأمني (مع غزة)".
 
وجاء في البيان "أُطلقت 176 قذيفة صاروخية وهاون من قطاع غزة، حيث سقطت 90% منها في مناطق مفتوحة، حيث أنّ منظومة القبة الحديدية (الخاصة بالتصدي للقذائف قصيرة الأمد) اعترضت 80 قذيفة وصاروخ كانت تستهدف المناطق المأهولة".
 
وأضاف "أما الحدود الشمالية (مع سوريا ولبنان) فقد شهدت 10 محاولات للتسلل عبر السياج الأمني، كما تم تبني تنفيذ 50 غارة على أهداف داخل سوريا، بالإضافة إلى تنفيذ 20 عملية نوعية (لم يوضحها) وخاصة على حدود لبنان وسوريا".
 
وتابع بيان الجيش "بالإضافة الى ذلك، أحبط الجيش الإسرائيلي محاولتيْن قام بها حزب الله لتنفيذ عمليات على الحدود اللبنانية، بالإضافة الى تشويش عملية أخرى لخلية تابعة للحزب لتنفيذ عملية على الحدود السورية".
 
وأشار الجيش إلى أن العام 2020 شهد انخفاضًا في عدد العمليات ضد الإسرائيليين والمصابين بينهم مقارنة مع الأعوام الماضية.

#الجيش الإسرائيلي #قطاع غزة #لبنان #سوريا #الجولان المحتل

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