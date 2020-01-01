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شاهد .. احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بث مباشر

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد .. احتفالات ليلة رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بث مباشر



أبو ظبي / سما

احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة 2021 بث مباشر من برج خليفة في دبي بالإمارات وجميع الدول العربية أنحاء العالم نعرضها لكم متابعينا في الصفحة وفق ما يرد لنا من وسائل الإعلام العالمية والقنوات الرسمية.

وبثت قناة وكالة رويترز عبر يوتيوب، احتفالات رأس السنة الميلادية 2021 مباشر من مدينة سيدني في أستراليا التي انتهى فيها عام 2020 رسميا وأطلق السكان الألعاب النارية في السماء احتفاءً بالعام الجديد.

ويترقب الجميع نهاية 2020 بعد ساعات قليلة من الآن، إذ تبدأ الاحتفالات في العديد من المناطق حول العالم، فيما لا تبالي الكثير من الدول منها العربية بهذه المناسبة التي لا تعدّ رسمية وذات خصوصية بالنسبة لها.

وفي هذا السياق، دعت خبيرة في علم النفس، كل الناس إلى استقبال السنة الجديدة والاحتفال بها بالصورة المفضلة، مشددة على ضرورة ضبط النفاس وإبقاء المعنويات عالية والطاقة إيجابية لدخول العام الميلادي.

احتفالات ليلة رأس السنة 2021:

وأشارت الخبيرة في حديثها عبر تويتر إلى أن هناك الكثير من الأشياء البسيطة التي يمكن القيام بها في الليلة الفاصلة بين العام الماضي والجديد، موضحة أن التفاؤل والأمل والطموح بمستقبل هي أولى خطوات السعادة.

وأكدت أهمية النظر إلى السنة الجديدة بإيجابية رغم كل الظروف والصعوبات التي واجهت العالم في 2020؛ كي يحظى بشهور قادمة جميلة يكون قادرًا فيها على الاستمرار في المنافسة ومجابهة معيقات الحياة.

ويمكن للمتابعين كافة مشاهدة احتفالات رأس السنة 2021 مباشرة عبر القنوات الفضائية العربية والعالمية، اعتبارًا من الوقت الحالي، لكن بقي نحو ثماني ساعات على دخول العام الجديد في غالبية البلدان العربية.

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