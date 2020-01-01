مفتي القدس يعرب عن تقديره لمواقف مفتي عُمان تجاه قضية فلسطين

غزة / سما /

سلم سفير دولة فلسطين لدى سلطنة عمان تيسير جرادات رسالة للمفتي العام لسلطنة عُمان الشيخ أحمد بن حمد الخليلي من المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية وخطيب المسجد الأقصى المبارك الشيخ محمد حسين.

جاء ذلك خلال لقاء جمع جرادات بالخليلي في مكتب الأخير، بالعاصمة مسقط، اليوم الخميس.

وعبر حسين عن التقدير العميق للمواقف النبيلة للمفتي الخليلي والعبارات الشجاعة التي جسدها تجاه قضية العرب والمسلمين الأولى، القضية الفلسطينية والمسجد الأقصى المبارك، والتي تدل على عمق الانتماء والإيمان بقضايا الأمة العادلة.

من جهته، أعاد المفتي العام لسلطنة عُمان التأكيد على موقفه المساند للقضية الفلسطينية وحماية المقدسات الإسلامية والحفاظ على طابعها العربي والإسلامي، متمنيا لشعبنا التمكن من تحقیق حقوقه العادلة والمشروعة.