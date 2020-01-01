  1. الرئيسية
  2. سيارات

رابط مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية

الخميس 31 ديسمبر 2020 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
رابط مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية



الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والنصر بث مباشر التي تقام اليوم الخميس 31 كانون أول 2020 ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري كأس محمد بن سلمان.

مباراة النصر والفيصلي مباشر تبث الساعة 07:50 بتوقيت مكة من ملعب مدينة المجمعة عبر القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق حماد العنزي.

ويقود المذيع محمد حاتم الاستيديو التحليلي لمباراة النصر والفيصلي عبر الرياضية السعودية، فيما يكون معه زميله الإعلامي خالد العرافة مراسلا للقناة من داخل ملعب اللقاء.

ويحل المحللان محيسن الجمعان ومحمد عبد الجواد ضيوفا على الاستيديو لتحليل النقاط الفنية للفريقين، بينما يوضح الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد أبرز الحالات التحكيمية.

رابط مباراة الفيصلي والنصر مباشر:

ويخشى فريق النصر من العودة إلى الهزائم مجددا، إذ لا يعتبر الفيصلي خصما سهلا وفاز عليه بالمواجهة الأخيرة بينهما في إياب دوري المحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل النصر المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف أمام ضمك، لكن الفيصلي يملك 13 نقطة بالمركز التاسع بالتساوي مع القادسية والفتح.

ويحل الفيصلي ضيفا على فريق أبها في الأسبوع الثاني عشر، ثم يستضيف القادسية في ملعبه، بينما يواجه النصر منافسه العين والرائد والوحدة والاتحاد في الجولات القادمة.

#قناة السعودية الرياضية #النصر #الفيصلي #مباراة النصر والفيصلي #مباراة الفيصلي والنصر #مباشر #بث مباشر #الفيصلي ضد النصر #الدوري السعودي #النصر ضد الفيصلي #رابط مباراة النصر #مباراة النصر مباشر

الأكثر قراءة اليوم

أجمل صور تهنئة بالعام الجديد 2021 تهاني رأس السنة الميلادية الجديدة

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

دعاء استقبال العام الجديد 2021 رأس السنة الجديدة

رابط الاشتراك .. إعلان موعد سحب مسابقة الحلم 2020 جائزة المليون دولار

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

"دولتان متورطتان"... إيران تعلن لأول مرة تفاصيل خطة اغتيال قاسم سليماني

الأخبار الرئيسية

انتخابات حماس.. بين النمطية التقليدية والتجديد المطلوب..د.غازي حمد

بمشاركة فنانين عالميين كبار : لاجئو فلسطين يطلقون أغنية أمل وتصميم

تحدث عن الرواتب وتفريغات 2005.. فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

إسرائيل وكتاب عرب يهاجمون حماس بسبب رفع صورة سليماني بغزّة

الصحة : تسجيل 29 حالة وفاة و 1268 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

اعلان سما رسائل