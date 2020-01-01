رابط مشاهدة مباراة النصر والفيصلي بث مباشر .. قناة السعودية الرياضية

الرياض / سما

ننشر لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الفيصلي والنصر بث مباشر التي تقام اليوم الخميس 31 كانون أول 2020 ضمن منافسات الأسبوع الحادي عشر من دوري كأس محمد بن سلمان.

مباراة النصر والفيصلي مباشر تبث الساعة 07:50 بتوقيت مكة من ملعب مدينة المجمعة عبر القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق حماد العنزي.

ويقود المذيع محمد حاتم الاستيديو التحليلي لمباراة النصر والفيصلي عبر الرياضية السعودية، فيما يكون معه زميله الإعلامي خالد العرافة مراسلا للقناة من داخل ملعب اللقاء.

ويحل المحللان محيسن الجمعان ومحمد عبد الجواد ضيوفا على الاستيديو لتحليل النقاط الفنية للفريقين، بينما يوضح الخبير التحكيمي عبد الرحمن الزيد أبرز الحالات التحكيمية.

رابط مباراة الفيصلي والنصر مباشر:

ويخشى فريق النصر من العودة إلى الهزائم مجددا، إذ لا يعتبر الفيصلي خصما سهلا وفاز عليه بالمواجهة الأخيرة بينهما في إياب دوري المحترفين بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ويحتل النصر المركز الخامس عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بفارق الأهداف أمام ضمك، لكن الفيصلي يملك 13 نقطة بالمركز التاسع بالتساوي مع القادسية والفتح.

ويحل الفيصلي ضيفا على فريق أبها في الأسبوع الثاني عشر، ثم يستضيف القادسية في ملعبه، بينما يواجه النصر منافسه العين والرائد والوحدة والاتحاد في الجولات القادمة.