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الجهاد الاسلامي تهنئ "فتح" في ذكرى إنطلاقتها : مثلت بوابةَ أملٍ للشعب الفلسطيني

الخميس 31 ديسمبر 2020 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجهاد الاسلامي تهنئ "فتح" في ذكرى إنطلاقتها : مثلت بوابةَ أملٍ للشعب الفلسطيني



غزة / سما /

تقدم عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ نافذ عزام، بالتهنئة من قيادة حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في ذكرى انطلاقتهم السادسة والخمسين.

وقال الشيخ عزام في تصريح صحفي : "︎واجبٌ علينا أن نتوجه بالتهنئة الصادقة لإخواننا في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" في ذكرى انطلاقتهم السادسة والخمسين".

وأضاف الشيخ عزام: "لقد مثلت انطلاقةُ حركة "فتح" بوابةَ أملٍ للشعب الفلسطيني بأسره، ورأى في "فتح" الأملَ الذي كان يَنشُده لمواجهة احتلال أرضه، وإجبارِه على حياةِ اللجوء والتصدي للنكبات والمجازر".

وتابع: "لقد كانت "فتح" صاحبة تاريخٍ عريق في الثورةِ والنضال، وستظلُ ركناً أساسياً في حياة الشعب الفلسطيني نحو استرداد الحق والدفاع عن المقدسات".

وتوجه الشيخ عزام بالحية لشهداء وأسرى حركة فتح، داعياً الله -عزوجل- أن تكون الانطلاقةُ فرصةً للعمل بقوة لتجسيد التلاحم بين كل أبناء شعبنا في هذه الساعات الصعبة.

#الجهاد الإسلامي #فتح #انطلاقة فتح #نافذ عزام

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