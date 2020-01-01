شاهد.. الفلسطيني "الدباغ" يواصل الإبداع في المسابقات الكويتية

الكويت / سما /

واصل الدولي الفلسطيني عدي الدباغ تألقه مع اليرموك في المسابقات الكويتية, رغم خسارة فريقه أمام الساحل (1-2), ضمن منافسات الدور التمهيدي من كأس الكويت.

وتقدم الدباغ لليرموك بهدف في الدقيقة 57, لكنه لم يكفِ فريقه للفوز, بعدما ردّ الساحل بهدفين, ليودّع اليرموك المسابقة.

ويعدّ الهدف هو السابع للنجم الفلسطيني خلال 11 مباراة, إذ سجل 6 أهداف في الدوري احتل بهم المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي المسابقة.

يشار إلى أن الفلسطيني الدباغ يلعب مع فريق اليرموك هذا الموسم معارا من مواطنه القادسية الكويتي.