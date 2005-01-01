الغّزي "حازم" يرحل عن شباب السموع

غزة / سما /

أعلن نادي شباب السموع, انتهاء عقد لاعبه حازم الريخاوي مع الفريق, عقب اختتام الدور الأول من دوري المحترفين بالضفة المحتلة.

وأكد شباب السموع عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", أن الريخاوي رحل عن الفريق مؤخرا.

ويعدّ اللاعب الغزي من الركائز الأساسية لفريق شباب السموع, الذي يلعب معه منذ موسم 2018-2019, لا سيما أنه يجيد أكثر من مركز.

يشار إلى أن الريخاوي يلعب في الضفة المحتلة منذ 2010, بعدما انضم لشباب الظاهرية, قبل أن يتنقل بين أندية أهلي الخليل وشباب الخضر ومركز بلاطة وشباب دورا.





