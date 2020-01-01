قائد سلاح الجو الإسرائيلي : مناورات مشتركة مع دول الخليج قريبا

القدس المحتلة / سما /

تطرق قائد سلاح الجو الإسرائيلي عميكام نوركين في كلمة له أمس الأربعاء إلى صفقة بيع طائرات "F-35" إلى الامارات، وقال: إن "صفقة الطائرات ستؤثر على الساحة، لكن من غير المستبعد أن نشهد إجراء مناورات عسكرية مع دول الخليج قريبًا".



وبحسب موقع "i24 news" الإسرائيلي، قال نوركين: "توجد فرصة عظيمة وفرصة استراتيجية بالاتفاقيات مع دول الخليج، لن يمر وقت طويل حتى نشهد مناورات مشتركة بين القوات الجوية في الخليج. قبل عام حلقنا بتدريبات في اليونان مع سلاح الجو الإماراتي، هذا سيعزز الاستقرار الإقليمي"، وفق تعبيره.



وأضاف نوركين: "أريد الحفاظ على تفوقنا العسكري، أشعر بالتزام أمريكي عميق والذي اتفق عليه أيضًا مع وزير الجيش بيني غانتس قبل شهرين بخصوص التفوق العسكري النوعي. ليس من الجيد لنا وجود طائرات متقدمة في فضائنا. هذا اتجاه سيؤثر علينا. نريد أن نرى طيارينا يحافظون على مستواهم وصناعاتنا الأمنية تحافظ على تفوقها. هذا شرط لوجودنا لقرون قادمة"، على حد قوله.



وتطرق نوركين في كلمته إلى قضية التهديد الإيراني، وقال: إن "الشرق الأوسط منطقة قابلة جدًا للتفجر، لن نقبل قدرات إيرانية على الحدود، ولن نقبل بوجود قدرات صواريخ دقيقة في لبنان".



وفي تعليقه على غياب ميزانية للجيش الإسرائيلي قال قائد سلاح الجو: "نحن نستهلك وقود، قطع غيارات وقنابل. أصبح الأمر مركبًا. هناك عبء على القادة العسكريين بإدارة هذا الأمر في غياب ميزانية للسنوات القادمة".