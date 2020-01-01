ممفيس ديباي يحسم وجهته المقبلة

وكالات / سما /

أكدت تقارير صحافية إسبانية، تفضيل الهولندي ممفيس ديباي مهاجم ليون، الانتقال إلى برشلونة على حساب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد ديباي مع ليون بختام الموسم الجاري، ويطمح ناديه لبيعه في يناير المقبل، من أجل الحصول على مقابل مالي، بدلا من رحيله مجانا في الصيف.

وكان ديباي قريبا من الانتقال إلى برشلونة في الصيف الماضي، إلا أن "البرشا" فشل في إتمام الصفقة، لعدم توفير السيولة المالية الكافية.

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن ديباي يفضل الانتقال إلى برشلونة، على الرغم من تلقيه إغراءات من قبل باريس سان جيرمان.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أن المهاجم الهولندي يرى أن الأفضل له هو ارتداء قميص برشلونة واللعب تحت قيادة مواطنه رونالد كومان.

وأشارت إلى أنه على الرغم من أولوية برشلونة في تعزيز خط دفاعه في الشتاء، بعد إصابة جيرارد بيكيه وتذبذب مستوى المدافعين الحاليين، إلا أن ديباي يثق في رحيله إلى "كامب نو" في يناير.