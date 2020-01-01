اجتماع هام اليوم .. هل غزة ذاهبة الى الاغلاق الشامل ؟ السماك يجيب !!

غزة / سما /

قال نائب رئيس متابعة لجنة العمل الحكومي في غزة موسى السماك، اليوم الخميس، إن غزة ليست ذاهبة إلى الإغلاق الكامل، خلال المرحلة المقبلة.

وأضاف السماك في حديث لإذاعة الأقصى، أن الاجراءات ستبقى على نفس الحالة من الإغلاق الأسبوعي ليومي الجمعة والسبت، ومنع التجوال اليومي المسائي حتى الصباح.

واكد السماك، أن الفترة الحالية حرجة جداً في قطاع غزة، ولا زالت تحتاج لمزيد من الإجراءات، مضيفًا "كان من المتوقع أن يعاد النظر في موضوع الإغلاق أو التشديد أو التخفيف، لكننا نتخذ القرار بناء على معطيات ومؤشرات الحالة الوبائية".

وأشار السماك إلى، أن خلية الأزمة ستنعقد هذا اليوم، وسيتم مراجعة منحنى الحالة الوبائية والأرقام، وبناء عليه يتم اتخاذ القرار ولسنا ذاهبون للإغلاق الكامل.

وأوضح السماك، أن هناك ثلاثة محددات بناء عليها يتم اتخاذ القرار المناسب بشأن التعامل مع الحالة الوبائية، وهي زيادة الحالات التي تحتاج لعناية مركزة وأوكسجين، وقدرة وزارة الصحة على توفير الاحتياجات الطبية اللازمة لمواجهة أعداد المصابين، وقدرة النظام الحكومي على مجابهة الفيروس ومخاطره.

وناشد نائب رئيس متابعة لجنة العمل الحكومي، أبناء شعبنا بضرورة الالتزام بالتعليمات والتباعد وعدم الاكتظاظ وارتداء الكمامة، للمساهمة في تثبيط منحنى الإصابات.

وتابع السماك: هناك نتائج إيجابية للإغلاق الأسبوعي يومي الجمعة والسبت، والذي ألقى بظلاله على الأعداد التي تحتاج إلى أوكسجين وعناية طبية فائقة".

وختم حديثه "يجب أن نستمر في الإغلاق الأسبوعي ليومي الجمعة والسبت حتى منتصف شهر يناير المقبل على الأقل".