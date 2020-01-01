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سانشو يحسم قراره ما بين الانتقال إلى ليفربول أو اليونايتد

الخميس 31 ديسمبر 2020 12:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
سانشو يحسم قراره ما بين الانتقال إلى ليفربول أو اليونايتد



وكالات / سما /

دخل نادي ليفربول بقوة في سباق التعاقد مع النجم الإنجليزي الدولي جادون سانشو، وحسب التقارير الصحفية فإن لاعب درتموند لديه رغبة أكيدة في تمثيل الريدز.

وحسب بودكاست Que Golazo فإن ليفربول يضع سانشو تحت أعينه ويفكرون في ضمه في صفقة قياسية قد تصل إلى 110 مليون جنيه إسترليني.

يحاول كلوب تعزيز صفوف الريدز وخصوصاً في الخط الامامي، ويريد التوقيع مع اسم شاب يقود الفريق الأحمر في المستقبل وخصوصاً وأن صلاح وماني وفيرمينو سيكونوا على أعتاب الثلاثين في ظرف عامين.

ولذلك فإن الليفر بدأ دراسة مستقبل الفريق من الآن، ومن الواضح أن سانشو أحد أبرز اللاعبين المتاحين في السوق وأفضلهم، بعد أن سجل 29 هدفاً وصنع نفس العدد تقريباً في آخر موسمين.

وشهد الصيف الماضي محاولات عديدة من نادي مانشستر يونايتد لتأمين التوقيع مع سانشو، والذي تأثر مستواه ببداية الموسم الحالي بعد استمراره مع نادي أسود الفيستفاليا.

وحسب صحيف كيكر الألمانية فإن سانشو يُفضل الانتقال إلى ليفربول وليس مانشستر يونايتد، لأنه يشعر أن فرصه للفوز بالألقاب أعلى مع كتيبة يورجين كلوب.

#سانشو #جادون سانشو #مانشستر يونايتد #ليفربول

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