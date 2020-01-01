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اتحاد موظفي الأونروا : صرف رواتب كاملة لعدد من الموظفين غير مقبول

الخميس 31 ديسمبر 2020 12:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد موظفي الأونروا : صرف رواتب كاملة لعدد من الموظفين غير مقبول



غزة / سما /

استهجن اتحاد الموظفين العرب في غزة بوكالة الغوث الدولية، إقدام الأونروا على صرف رواتب كاملة لعدد من الموظفين.

وقال الاتحاد في تصريح مقتصب اليوم الخميس، أن الوكالة وبإجراء غير مسبوق، قامت بصرف رواتب كاملة لجزء بسيط من الموظفين العاملين على نظام الطوارئ والمشاريع دون معايير واضحة، وبشكل مفاجيء.

واعتبر الاتحاد هذا العمل بالأمر غير مقبول عند اتحاد الموظفين، ويتنافى مع مبادئ المساواة والشفافية التي يجب أن تتمتع بها هذه المؤسسة، مؤكدة أن كافة العاملين بالأونروا جسد واحد، مشدداً على عدم قبوله التجزئة لرواتب العاملين أو تأخيرها.

وطالب الاتحاد إدارة الوكالة بسرعة صرف رواتب الموظفين كاملة دون تأخير.

#اتحاد موظفي الأونروا #رواتب #الاونروا #ازمة مالية

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