برنامج حافز... كل ما تود معرفته عن التسجيل في حافز مع الشروط والمؤهلات

شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول على العمل أو البحث عن عمل للمواطنين السعوديين، حيث تهتم الحكومة السعودية بجميع المواطنين وتقدم العديد من البرامج التي تخدم المواطنين وتؤهلهم لسوق العمل السعودي، وتساعدهم على إيجاد فرص العمل أو الدورات التدريبية التي تساعدهم في الحصول على العمل، وسوف نبين لكم أهم شروط وطريقة التسجيل في حافز.

برنامج حافز

برنامج حافز الوطني لدعم وإعانة جميع المواطنين الباحثين عن العمل وتحفيزهم وتعزيز فرصهم من أجل الحصول على وظيفة مناسبة مناسبة لهم، ويعتبر هذا البرنامج بمثابة خطوة للحافز والتنظيم التي أمر بها الملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود في العام 2011، ويوجد نوعان من برنامج حافز البحث عن عمل وحافز صعوبة الحصول على عمل، وتعتبر هذه البرامج التأهيلية التدريبية التي تساعدهم على زيادة فرص القبول في العمل والإلتحاق به، حيث يقدم هذا البرنامج مخصصات مالية شهرية من أجل إعانة الطلاب على أعباء حياتهم حتى الحصول على فرصة عمل مناسبة، ومدة الدعم الخاصة بالمنضمين للبرنامج محدودة المدة.

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شروط التسجيل في حافز

أعلن برنامج حافز عن العديد من الشروط التي يجب توافرها في الطلاب الذين يريدون دخول البرنامج من أجل الحصول على التدريبات المناسبة وتأهيلهم لسوق العمل، حيث أن البرنامج لا يقبل أي شخص، ويجب توفر الشروط الخاصة بالبرنامج حيث تختلف شروط التسجيل في حافز صعوبة الحصول عن عمل عن شروط حافز البحث عن عمل، لهذا سوف نتعرف على أهم شروط التسجيل في طاقات حافز وهي كالآتي:شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل

يعتبر حافز البحث عن عمل أحد عناصر البرامج التي يتم فيها دعم وتحفيز الباحثين بجدية عن العمل وفق الضوابط الخاصة بالإستحقاق، حيث ان إستمرارية الحصول على المخصص يتعين على الباحث استمراره ومواصلة البحث بشكل جدي عن العمل، حيث أن الهدف من هذا البرنامج هو مساعدة الباحث في الحصول على وظيفة مستدامة ومناسبة وليس الركون للمخصص كمصدر دخل ثابت، وقد وفرت صرف مخصص مالي قدره 2000 ريال سعودي بشكل شهري ل12 شهر، ويتوفر لهم برامج تدريبية وتأهيل ليساعدهم على الحصول على عمل.

فيما يلي نذكر شروط التسجيل في حافز البحث عن عمل هي مايلي:

أن يكون سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

ألا تقل سنه عن 20 سنة، ولا تزيد على 35 سنة.

أن يكون قادراً على العمل.

ألا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص.

ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

ألا يكون لديه نشاط تجاري (مثل تملك مؤسسة أو الحصول على ترخيص محل لممارسة أي نشاط تجاري أو صناعي أو زراعي أو خدمي أو مهني أو وجود غير سعوديين على كفالة المتقدم باستثناء الوالدين و الزوج أو الزوجة و الأبناء و البنات).

ألا يكون له دخل ثابت يعادل ألفي ريال أو أكثر و ذلك كمتوسط شهري خلال الإثني عشر شهراً السابقة لبداية الشهر الذي تقدم فيه بطلب الإعانة.

ألا يكون مستحقاً لمعاش تقاعدي.

ألا يكون مستحقاً لأي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل.

أن يكون مقيماً في المملكة لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال الإثني عشر شهر السابقة لتقديم الطلب.

ألا يكون مقيماً في دار رعاية اجتماعية أو ما في حكمها.

شروط التسجيل في حافز... صعوبة الحصول على عمل

حافز صعوبة الحصول على عمل البرنامج الثاني من حافز لدعم الباحثين عن عمل الذي تعذر حصولهم على الوظيفة، والهدف منها تزويدهم بالمهارات والموارد التي تلزم للإنضمام لسوق العمل، ويتم فيها صرف مخصص مالي لمدة 12 شهراً يبدأ من 1500 ريال بشكل شهري لأول أربعة أشهر ومن ثم ل1250 ريال للأربعة أشهر التالية، وألف ريال للأربعة أشهر الأخيرة من أجل دعم وتحفيز الباحثين بشكل جدي عن العمل المستحقين حسب ضوابط البرنامج، وأهم شروط الإنضمام لبرنامج حافز صعوبة الحصول على عمل مايلي:

أن يكون سعودي الجنسية أو من أبناء الأم السعودية من الزوج غير السعودي.

أن يكون مقيم في السعودية لمدة لا تقل عن 10 أشهر في ال12 شهر السابقة لتقديم الطلب.

أن لا يكون عمر المتقدم عن 20 عام ولايزيد عن 60 عام.

أن لا يكون موظف عامل في القطاع العام أو القطاع الخاص.

أن يكون قادر على العمل.

يكون مستحقاً لمعاش التقاعد.

يكون مستحقاً للمخصص أو التعويض ضد البقاء دون العمل.

أن لا يكون الطالب أو المتدرب في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب.

ألا يمتلك أي نشاط تجاري.

ألا يكون له دخل ثابت معادل للمخصص المالي.

يعتبر برنامج حافز من البرامج المهمة في المملكة العربية السعودية نظراً لأهميته الكبيرة بالنسبة للكثير من المواطنين الباحثين عن عمل، وقد بينا لكم أهم شروط حافز صعوبة الحصول عن عمل أو حافز البحث عن عمل.

مراجع:

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