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ريغيف : البدء بشق شارع استيطاني ضخم شمال الضفة يلتهم آلاف الدونمات

الخميس 31 ديسمبر 2020 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ريغيف : البدء بشق شارع استيطاني ضخم شمال الضفة يلتهم آلاف الدونمات



رام الله / سما /

أعلنت وزيرة المواصلات في حكومة الاحتلال ميري ريغيف، البدء بخطوات شق شارع التفافي "كبير" شمال الضفة بتكلفة تصل الى عشرات الملايين من الشواقل.

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "ريغيف" تجولت اليوم الخميس، بمنطقة اللبن بين نابلس ورام الله برفقة مسؤول مستوطنات شمال الضفة يوسي داغان، حيث سيجري شق شارع التفافي ضخم ملتهماً الآلاف من الدونمات الزراعية بتكلفة تصل إلى 76 مليون شيقل.

ويدور الحديث عن طريق تربط مستوطنات جنوبي نابلس وسلفيت مع مستوطنات غرب رام الله، حيث يمر قرب قرى اللبن الغربية ورنتيس ويندمج في نهايته مع الشارع رقم 465 قرب رنتيس ويسمح بحركة سريعة من مستوطنات الوسط إلى وسط الكيان عبر الشارع رقم 444.

في حين تم البدء بشق الطريق قبل 13 عاما لأول مرة ليتم بعدها تجميد العمل به لغياب الميزانية اللازمة.

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