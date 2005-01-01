رابط مشاهدة مباراة الاتحاد والباطن بث مباشر في الدوري السعودي 2020

الرياض / سما

أعلنت القنوات الرياضية، عن رابط مشاهدة مباراة الباطن والاتحاد بث مباشر اليوم الخميس 31 ديسمبر 2020 ضمن مواجهات الجولة الحادية عشرة من دوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

مباراة الاتحاد والباطن مباشر تبث الساعة 03:10 بتوقيت مكة المكرمة، من ملعب نادي الباطن، عبر القناة الرياضية السعودية الثالثة (KSA Sports 3 HD) بصوت المعلق راشد الدوسري.

ورغم التراجع الكبير في أداء ومستوى فريق الاتحاد في المواسم المنصرمة، إلا أن فريق الباطن لم ينجح في الفوز عليه منذ الانتصار الأخير موسم 2017 - 2018 بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.

وشهدت مواجهة كأس خادم الحرمين، العام الماضي بين الفريقين تسجيل 7 أهداف منها 4 للاتحاد وثلاثة للباطن، بينما تفوق الاتحاد في مباراتي الذهاب والإياب بالدوري السعودي للمحترفين.

رابط مباراة الاتحاد ضد الباطن مباشر:

ويستعد الاتحاد يوم الإثنين المقبل لافتتاح مبارياته عام 2021، إذ يلعب مع الشباب في إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال، قبل مواجهة ضمك وأبها والعين والنصر في الدوري.

ويتجهز فريق الباطن في الجهة المقابلة للعب ضد منافسه الهلال بالأسبوع الثاني عشر، قبل أن يحل ضيفا على نظيره الاتفاق وضمك تواليا، ثم يستضيف العين بالدوري والفيصلي بكأس الملك.

وتجري مباراة الاتحاد ضد الباطن بعد قليل قبل انطلاق مواجهة الفيصلي والنصر في ملعب المدينة المجمعة، فيما يحل فريق نادي الشباب ضيفا ثقيلا على الهلال الذي يتصدر جدول المسابقة.