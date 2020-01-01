  1. الرئيسية
  2. الرياضة

كاسيميرو يستفز برشلونة ومدربه بتصريح مثير

الخميس 31 ديسمبر 2020 11:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كاسيميرو يستفز برشلونة ومدربه بتصريح مثير



وكالات / سما /

استفز نجم وسط فريق ريال مدريد، كاسيميرو، الغريم التقليدي برشلونة بتصريح مثير بعد تعادل الفريق الملكي مع إلتشي بهدف لمثله.

وفرط الريال في نقاط إلتشي واكتفى بالتعادل في لقاء جرت وقائعه في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني مساء الأربعاء.

وعرفت المباراة احتساب ركلة جزاء ضد دانييل كارفاخال، ظهير الريال، واستغلها كاسيميرو لاستفزاز برشلونة بقوله أنه لن يتحدث عن التحكيم وتكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار” ليترك الأمر للآخرين للحديث عن هذه الأمور ملمحاً لبرشلونة ومدربه كومان الذي اشتكى في عدة مناسبات من التحكيم.

وقال كاسيميرو في تصريحات لشبكة موفي ستار الإسبانية عقب اللقاء قائلاً “ركلة الجزاء؟ نحن لا نتحدث عن الفار ولا الحكام، نترك هذه الأفعال للآخرين”.

وعن التعادل مع إيبار أفاد اللاعب” لم ينته الموسم بعد، مازال هناك الكثير من المباريات، بدأنا المباراة بشكل جيد ولكن الخصم درسنا جيداً وأراد إلحاق الضرر بنا ونجح في ذلك”.

وارتفع رصيد ريال مدريد في ضوء النتيجة للرقم 33 في وصافة جدول ترتيب الليجا خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بنقطتين فقط.

#كاسيميرو #برشلونة #ريال مدريد

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

رابط الاشتراك .. إعلان موعد سحب مسابقة الحلم 2020 جائزة المليون دولار

أجمل صور تهنئة بالعام الجديد 2021 تهاني رأس السنة الميلادية الجديدة

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

الأخبار الرئيسية

فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

احتمالات تصعيد كبيرة في المرحلة القادمة .. إسرائيل: مناورة فصائل المقاومة في غزّة نذير خطرٍ

الرئيس عباس 000

الرئيس عباس في النظّارة الإسرائيلية

الصحة بغزة: 15 حالة وفاة و708 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

860x484 (1)

قصف 300 هدف بغزة .. جيش الاحتلال ينشر بيانات أمنية عن 2020

اعلان سما رسائل