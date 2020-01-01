كاسيميرو يستفز برشلونة ومدربه بتصريح مثير

وكالات / سما /

استفز نجم وسط فريق ريال مدريد، كاسيميرو، الغريم التقليدي برشلونة بتصريح مثير بعد تعادل الفريق الملكي مع إلتشي بهدف لمثله.

وفرط الريال في نقاط إلتشي واكتفى بالتعادل في لقاء جرت وقائعه في الجولة السادسة عشر من الدوري الإسباني مساء الأربعاء.

وعرفت المباراة احتساب ركلة جزاء ضد دانييل كارفاخال، ظهير الريال، واستغلها كاسيميرو لاستفزاز برشلونة بقوله أنه لن يتحدث عن التحكيم وتكنولوجيا الفيديو المساعد “الفار” ليترك الأمر للآخرين للحديث عن هذه الأمور ملمحاً لبرشلونة ومدربه كومان الذي اشتكى في عدة مناسبات من التحكيم.

وقال كاسيميرو في تصريحات لشبكة موفي ستار الإسبانية عقب اللقاء قائلاً “ركلة الجزاء؟ نحن لا نتحدث عن الفار ولا الحكام، نترك هذه الأفعال للآخرين”.

وعن التعادل مع إيبار أفاد اللاعب” لم ينته الموسم بعد، مازال هناك الكثير من المباريات، بدأنا المباراة بشكل جيد ولكن الخصم درسنا جيداً وأراد إلحاق الضرر بنا ونجح في ذلك”.

وارتفع رصيد ريال مدريد في ضوء النتيجة للرقم 33 في وصافة جدول ترتيب الليجا خلف أتلتيكو مدريد المتصدر بنقطتين فقط.