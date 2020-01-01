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تحدث عن الرواتب وتفريغات 2005

فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة

الخميس 31 ديسمبر 2020 11:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوح يكشف عن أنباء سارة لموظفي السلطة خاصة في غزة



غزة / سما /

كشف عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" روحي فتوح اليوم الخميس، عن أنباء ساره لموظفي السلطة خصوصاً في قطاع غزة.

وقال فتوح في حديث لإذاعة "صوت الوطن" إنه سيتم إلغاء التقاعد المالي وصرف راتب كامل بداية شهر فبراير القادم.

وأوضح أنهه سيتم خلال العام المقبل الحديث عن حلول جدية لملف تعيينات 2005 واعتمادهم تحت بند موظف برتبة جندي.

وكشف عن إعادة حقوق 25٪ من رواتب موظفي غزة وبالتالي تحقيق مساواة بين موظفي القطاع والضفة.

وفي ملف المصالحة، قال فتوح إنه حركة "فتح" وخلال 24 ساعة تنتظر رد "حماس" بخصوص ملف إجراء الانتخابات العامة.

#روحي فتوح #السلطة #موظفين السلطة #تفريغات 2005 #رواتب

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