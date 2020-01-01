الأوقاف تؤكد مكانة مقام النبي موسى الدينية بجميع مرافقه

رام الله / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن مقام النبي موسى عليه السلام هو مكان ديني وقفي ينطلق في مكانته هذه من المسجد الذي يتواجد في داخله والذي يعطيه الوصف الوقفي التأبيدي، ومن الحجة الوقفية التي تشمل جميع مرافقه وهو "وقفية الظاهر بيبرس". وهذه المكانة الدينية التاريخية نتجت في العهد الأيوبي وتطورت في العهد الأيوبي واستقرت على وضعها الحالي منذ ذلك الحين وحتى هذه المرحلة التاريخية التي نعيش.

وأكد حسام أبو الرب بأن ما يتم تداوله عن تقسيمات تتعلق بما هو في داخل المسجد وما هو في خارجه هي تقسيمات خاطئة وغير صحيحة إطلاقاً، والمقام بمرافقه كافة يخضع للتشريع الإسلامي للوقف الإسلامي.