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الأوقاف تؤكد مكانة مقام النبي موسى الدينية بجميع مرافقه

الخميس 31 ديسمبر 2020 11:15 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الأوقاف تؤكد مكانة مقام النبي موسى الدينية بجميع مرافقه



رام الله / سما /

أكدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بأن مقام النبي موسى عليه السلام هو مكان ديني وقفي ينطلق في مكانته هذه من المسجد الذي يتواجد في داخله والذي يعطيه الوصف الوقفي التأبيدي، ومن  الحجة الوقفية التي تشمل جميع مرافقه وهو "وقفية الظاهر بيبرس". وهذه المكانة الدينية التاريخية نتجت في العهد الأيوبي وتطورت في العهد الأيوبي واستقرت على وضعها الحالي منذ ذلك الحين وحتى هذه المرحلة التاريخية التي نعيش.

وأكد حسام أبو الرب بأن ما يتم تداوله عن تقسيمات تتعلق بما هو في داخل المسجد وما هو في خارجه هي تقسيمات خاطئة وغير صحيحة إطلاقاً، والمقام بمرافقه كافة يخضع للتشريع الإسلامي للوقف الإسلامي.

#مقام النبي موسى #وزارة الأوقاف #الأوقاف

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