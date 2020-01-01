الأحمد: إيقاد شعلة الانطلاقة اليوم عند ضريح الشهيد ياسر عرفات

رام الله / سما /

قال عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير، والمركزية لحركة "فتح" عزّام الأحمد، إنه سيتم مساء اليوم الخميس، إيقاد شعلة الانطلاقة الـ56 للثورة الفلسطينية.

وأوضح الأحمد في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم الخميس، أن ايقاد شعلة الانطلاقة سيتم عند ضريح الشهيد القائد ياسر عرفات في مقر الرئاسة برام الله، بحضور اعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، واعضاء المجلس الثوري.

وأكد أن إحياء ذكرى انطلاقة الثورة الفلسطينية المعاصرة يأتي تأكيدا على صمود شعبنا منذ أكثر من قرن، مشيرا إلى أن هذه الثورة أعادت الهوية الوطنية والاعتراف بدولة فلسطين من قبل من كان يتنكر للوجود الفلسطيني.

وشدد الأحمد على أن الثورة المعاصرة نجحت بإفشال كافة المؤامرات التي تحاك لتصفية القضية الفلسطينية وآخرها ما تسمى بـ"صفقة القرن".

وأكد أن المقاومة الشعبية وصمود أبناء شعبنا في مختلف المناطق المهددة بالاستيطان والانجازات التي حققها يؤكد استمرار هذه الثورة بالوسائل المتاحة لإفشال كافة المشاريع الاستيطاينة على طريق تحقيق قرارات الشرعية الدولية والبرنامج الوطني الفلسطيني.

ودعا الأحمد أبناء شعبنا إلى مواصلة فضح جرائم عصابات المستوطنين المدعومة من حكومة الاحتلال عبر توسيع رقعة المشاركة في المقاومة الشعبية من أجل التصدي لكافة المخططات الاستيطانية لحماية مقدساتنا الإسلامية والمسيحية وحماية المزارعين وأراضيهم.