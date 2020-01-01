  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يسلم جثمان الشهيد ماهر زعاترة من المكبر

الخميس 31 ديسمبر 2020 10:48 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يسلم جثمان الشهيد ماهر زعاترة من المكبر



القدس المحتلة / سما /

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، جثمان الشهيد ماهر يوسف زعاترة (33 عاما)، من بلدة جبل المكبر بالقدس المحتلة، والمحتجز منذ نحو 10 أشهر.

وأفادت مصادر محلية ، بأن قوات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد زعاترة، ليوارى جثمانه الثرى في مقبرة جبل المكبر، بمشاركة عدد محدود من عائلته ومقربيه، بسبب إجراءات الاحتلال الإسرائيلي وسط انتشار مكثف لشرطة الاحتلال في المكان.

يذكر أن الشهيد زعاترة تعرض في الـ22 من شباط/ فبراير العام الجاري، لإطلاق الرصاص من جنود الاحتلال في منطقة باب الأسباط بالقدس المحتلة، ما أدى وقتها لإصابته بجروح خطيرة، ليعلن لاحقا عن استشهاده.

#جبل المكبر #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

رابط الاشتراك .. إعلان موعد سحب مسابقة الحلم 2020 جائزة المليون دولار

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

إسرائيل.. لفلسطيني فقد أمه: دخول قطاع غزة ليس كالخروج منه

الأخبار الرئيسية

الرئيس عباس 000

الرئيس عباس في النظّارة الإسرائيلية

فلسطين

رئيسة الإحصاء الفلسطيني تستعرض أوضاع الفلسطينيين في نهاية عام 2020

الصحة بغزة: 15 حالة وفاة و708 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

860x484 (1)

قصف 300 هدف بغزة .. جيش الاحتلال ينشر بيانات أمنية عن 2020

عبد

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

اعلان سما رسائل