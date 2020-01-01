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الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة بينهم أربعة فتية

الخميس 31 ديسمبر 2020 10:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الضفة المحتلة / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، حملة اعتقالات واسعة، طالت 14 مواطنا من الضفة، بينهم أربعة فتية.

ففي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة فتية من مخيم العروب، وهم: ارام بسام بنات (15 عاما)، عبد الله حسين طافش (15 عاما)، أيوب داوود بنات (16 عاما)، يوسف داوود بنات (15 عاما).

وفي رام الله، أصيب، مواطن بالرصاص الحي، خلال اقتحام قوات الاحتلال، بيتونيا غرب رام الله، فيما اعتقل مواطن آخر من قرية كوبر.

وقالت مصادر أمنية لـ"وفا" إن قوات الاحتلال اقتحمت بيتونيا فجرا، وإثر ذلك اندلعت مواجهات، أطلق الجنود خلالها الرصاص الحي وقنابل الغاز باتجاه الشبان، ما أدى إلى إصابة أحدهم بيده برصاص "التوتو".

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن عمرو البرغوثي من قرية كوبر شمال مدينة رام الله، بعد ان اقتحمت منزله وفتشته.

وفي قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال، الشابين فؤاد عرمان جيتاوي (22 عاما) من مدينة قلقيلية، وعمر أيمن شواهنة (19 عاما) من بلدةكفر ثلث جنوب قلقيلية.

وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال، أربعة شبان، وهم: إبراهيم منير عرفة (26 عاما)، وحيدر عزات أبو دية (23 عاما)، وأحمد توفيق تايه (33 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، واحمد ربحي الهريمي (24 عاما)، من منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال، ثلاثة شبان، وهم: أحمد طارق النمري (19عاما) من بلدة عنبتا، والأسير المحرر عدي سامر جابر (23 عاما)، وسعيد جابر من مخيم نور شمس، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها.

#الاحتلال #الضفة المحتلة

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