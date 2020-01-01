رام الله / سما /

تناولت الصحف الفلسطينية الثلاث "الحياة الجديدة، الأيام، القدس"، الصادرة اليوم الخميس، في عناوينها خبر إصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين، وتجريف أراض واقتلاع 300 شجرة في بيت لحم.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "الحياة الجديدة":

- "فتح": الانطلاقة شكلت فجرا جديدا استعاد من خلالها شعبنا زمام المبادرة وأمسك بقرار مصيره وقضيته

- اشتية: نريد أن يكون 2021 عاما لتعزيز الرواية الفلسطينية والدفاع عنها

- إصابة مواطنين بالرصاص جنوب جنين والاحتلال يقتلع مئات الأشجار قرب بيت لحم

- 21 وفاة و1539 إصابة بـ"كورونا"

- "الإذاعة والتلفزيون" تطلق اليوم الإعلامي المفتوح ضد الاستيطان

- الأمم المتحدة: عفو ترمب عن متعاقدي "بلاك ووتر" في العراق انتهاك للقانون الدولي

- افشال أكبر عملية تزوير لمنتج الشامبو في الخليل

*"الأيام":

- الاحتلال يجرف أراضي ويقتلع مئات أشجار الزيتون ومواجهات عنيفة خلال حملة دهم واقتحام

- بلدية الاحتلال تعتزم تنفيذ خطوط جديدة للقطار الخفيف لربط المستوطنات بالقدس

- "كورونا": وفاة 21 مواطنًا ورصد 1539 إصابة توقع بدء وصول دفعات اللقاح خلال أسبوعين

- "الداخلية" تدعو المواطنين إلى تجنب إقامة التجمعات والاحتفالات بمناسبة رأس السنة

- سلطات الاحتلال تدعي فقدها السيطرة في مواجهة تصاعد إرهاب المستوطنين

- سورية: 37 قتيلا من قوات النظام في هجوم لتنظيم "داعش"

- مسؤول في إدارة ترمب: جهود متواصلة لاتفاق تطبيع آخر مع إسرائيل

- الحكومة الأردنية تقرر تقليل ساعات حظر التجول الليلي

- أشكينازي يعلن انسحابه من حزب "أزرق - أبيض" المتداعي

- إسرائيل تستقبل بحرارة جاسوسها جوناثان بولارد القادم من أميركا

- "يديعوت": سياح إسرائيليون يسرقون أغراضًا من فنادق في دبي

- عدن: عشرات القتلى والجرحى في انفجارين استهدفا المطار عند وصول الحكومة اليمنية

*"القدس":

- إصابة شابين برصاص الاحتلال في جنين وتجريف أراض واقتلاع 300 شجرة في بيت لحم

- مصادر أمنية اسرائيلية تزعم: الاحتلال يفقد سيطرته على الإرهاب اليهودي في الضفة الغربية وتحذيرات من "كارثة وقتلى"

- اشتية: نريد أن يكون 2021 عاما تعزيز الروايية الفلسطينية والدفاع عنها

- العالول: نضالنا مستمر والنصر قادم لا محالة رغم صعوبة الظروف

- "المركزية": شعبنا لن يهزم أو تنكسر إرادته أمام العدوان الظالم

- 21 وفاة و1539 إصابة جديدة بكورونا و2315 حالة تعاف

- مسؤول في إدارة ترمب: جهود متواصلة لاتفاق تطبيع آخر

- الاحتلال يعيد اعتقال الأسير مالك بكيرات

- بايدن يختار الطبيب العربي الأصل بشارة شقير لقيادة توزيع اللقاح على الأميركيين

- عدوان إسرائيلي جديد على سوريا

- أحدث استطلاعات الرأي في اسرائيل: ساعر قادر على تشكيل حكومة والقائمة المشتركة تواصل تراجعها