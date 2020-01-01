الصحة بغزة: 15 حالة وفاة و708 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

غزة/سما/

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الخميس، تسجيل 15 حالة وفاة 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال ٢٤ ساعة الماضية، مشيرة إلى أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 2723عينة، مؤكدة أن معدل الإصابات بلغ 26% من مجمل الفحوصات.

وأوضحت الوزارة في ملخص التقرير اليومي لفيروس كورونا، أن الاجمالي التراكمي للمصابين منذ مارس الماضي بلغ 40575 إصابة منها 9879 حالة نشطة.

وأشارت إلى أن عدد حالات الوفاة بلغ 371 حالة بعد تسجيل 15 حالة وفاة، فيما بلغت إحصائية المتعافين من فيروس كورونا في قطاع غزة 30324 حالة، بعد تسجيل 990 حالة تعافي.



وأكدت أن اجمالي الحالات التي تحتاج الى رعاية طبية داخل المستشفى 270 حالة، من بينها 164 حالة خطيرة وحرجة.