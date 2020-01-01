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رابطة البريميرليغ تعلن في بيان رسمي عدم ايقاف الدوري

الخميس 31 ديسمبر 2020 09:38 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رابطة البريميرليغ تعلن في بيان رسمي عدم ايقاف الدوري



سما

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج، عدم إيقاف مباريات المسابقة في الموسم الحالي، بعد تزايد الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدين ثقتهم في اجراءاتهم الصحية، بعد استشارة الأجهزة الطبية، وأن الموسم سيتم استكماله دون توقف، وذلك على خلفية البيان الذي أصدروة لإعلان تأجيل مباراة توتنهام ضد فولهام، والتي كان من المقرر اقامتها مساء اليوم.

وفي بيان رسمي، قالت رابطة البريميرليج": "استشار مجلس إدارة الدوري الإنجليزي الممتاز مستشاريه الطبيين واتخذ قرار تأجيل مباراة كإجراء احترازي مع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين، سيتم الآن إعادة اختبار اللاعبين والموظفين على الفور".

وتابع بيان رابطة البريميرليج :"مع انخفاض عدد الاختبارات الإيجابية عبر الغالبية العظمى من الأندية، لا يزال الدوري الإنجليزي الممتاز يثق تمامًا في بروتوكولات COVID-19 الخاصة به والقدرة على مواصلة لعب مبارياتنا كما هو مقرر".

وأنهى البيان :"يتمنى الدوري لأولئك المصابين بـ COVID-19 الشفاء الآمن والسريع وسيعيد ترتيب ميعاد المباراة المؤجلة بين توتنهام هوتسبر وفولهام في الوقت المناسب".

وتسبب فيروس كوورنا في تأجيل مباراتين هذا الأسبوع في البريميرليج، مواجهة إيفرتون ومانشستر سيتي مساء الإثنين، وتوتنهام هوتسبير أمام فولهام مساء اليوم.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز ستناقش فكرة التوقف لمدة أسبوعين الشهر المقبل بسبب مخاوف من أن تؤدي حالات الإصابة بفيروس كورونا المتزايدة في صفوف اللاعبين إلى حدوث فوضى، لاسيما بعد أن أُجبر مان سيتي على إلغاء مباراته ضد إيفرتون يوم الاثنين بسبب تفشي الفيروس الذي أدى إلى إغلاق أيضًا ملعب تدريب النادي، وأصبح شيفيلد يونايتد أحدث ناد يؤكد العديد من الاختبارات الإيجابية بين موظفيه.

وتشير الأخبار إلى ارتفاع عدد الحالات في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث كشفت الجولة الأخيرة من الاختبارات أن 18 شخصًا آخرين أثبتت إصابتهم بالفيروس، وهو أعلى رقم منذ بدء الاختبار في أغسطس، كما غاب رالف هاسينوتل مدرب ساوثهامبتون عن مباراة فريقه ضد وست هام بعد أن ثبتت إصابة أحد أفراد أسرته.

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