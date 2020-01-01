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الاحتلال يعتقل أربعة فتية من مخيم العروب في الخليل

الخميس 31 ديسمبر 2020 09:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT



الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة فتية من مخيم العروب، وفتشت عدة منازل في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة فتية قرب كلية العروب شمال الخليل، وهم: ارام بسام بنات (15 عاما)، عبد الله حسين طافش (15 عاما)، أيوب داوود بنات (16 عاما)، يوسف داوود بنات (15 عاما).

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال فتشت منزل المواطن نزار رمضان في منطقة دائرة السير بالخليل وفتشته وعبثت بمحتوياته.

وفي السياق ذاته، رشقت مجموعة من المستوطنين بالحجارة مركبات المواطنين جنوب الخليل، دون ان يبلغ عن اصابات.

كما نصبت قوات الاحتلال حاجزا عسكريا على جسر حلحول شمال الخليل وفتشت مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.

#الخليل #الاحتلال #مخيم العروب

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