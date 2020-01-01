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كورونا عالميا: نحو 83 مليون و68 ألف وفاة

الخميس 31 ديسمبر 2020 09:26 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: نحو 83 مليون و68 ألف وفاة



وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الخميس، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ مليون و812 ألف و 208 وفيات، فيما تزيد حصيلة المصابين عن 83 مليونا و68 ألف إصابة، تعافى منهم اكثر من 58 مليونا و869 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس، زيادة ملحوظة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 719 ألف و174 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 14,748 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الأربعاء أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا التي تخطت حاجز ال3000 وفاة بواقع (3,880 وفاة)، والبرازيل (1,224 وفاة)، والمكسيك (990 وفاة)، وبريطانيا (981 وفاة)، وألمانيا (752 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (234,550 إصابة)، والبرازيل (55,853 إصابة)، وبريطانيا (50,023 إصابة)، وروسيا (26,513 إصابة)، وفرنسا (26,457 إصابة).

ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الخميس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (350,778 وفاة)، والبرازيل (193,940وفاة)، والهند (148,774وفاة)، والمكسيك (124,897وفاة)، وإيطاليا (73,604 وفيات).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (20,216,991 إصابة)، والهند (10,267,283 إصابة)، والبرازيل (7,619,970 إصابة)، وروسيا (3,131,550 إصابة)، وفرنسا (2,600,498 إصابة).

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