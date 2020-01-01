الأسير حُسام الرزة يعلن اضرابه عن الطعام في سجون الاحتلال

غزة / سما /

أعلن الأسير "حُسام الرزة" القيادي في الجبهة الشعبية من مدينة نابلس اليوم الخميس الإضراب المفتوح عن الطعام في سجون الاحتلال الإسرائيلي رفضاً لتمديد اعتقاله الإداري أربعة أشهر إضافية.

وأفادت مصادر عائلية أن الأسير الرزة أعلن عودته للإضراب عن الطعام إثر تجديد الاعتقال الإداري وهو الإضراب الثاني منذ اعتقاله نهاية أغسطس الماضي من قوات خاصة وهو في طريقه إلى مدينة رام الله.

ويعاني الأسير الرزة من عدة أمراض، وحالته الصحية بحاجة إلى متابعة وإشراف طبي متخصص.

والأسير حسام هو والد الأسير إداريا بدر الرزة، وقد اعتقل سابقا عشرات المرات، أمضى خلالها ما مجموعه 18 عاما في سجون الاحتلال، وقضى جزءا منها في الاعتقال الإداري، وخاض خلال اعتقالاته المتكررة العديد من الإضرابات عن الطعام.

والإضراب المفتوح عن الطعام أو ما يعرف بـ "معركة الأمعاء الخاوية"، هو امتناع المعتقل عن تناول كافة أصناف وأشكال المواد الغذائية الموجودة في متناول الأسرى باستثناء الماء وقليل من الملح.