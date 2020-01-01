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الاحتلال يعتقل أربعة شبان ويعتدي على مواطنين في بيت لحم

الخميس 31 ديسمبر 2020 09:04 ص / بتوقيت القدس +2GMT



بيت لحم / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، أربعة شبان من بيت لحم، واعتدت بالضرب المبرح على مواطنين اثناء مداهمتها للمنازل في مخيم الدهيشة. 

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت إبراهيم منير عرفة (26 عاما)، وحيدر عزات أبو دية (23 عاما)، وأحمد توفيق تايه (33 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم. 

وفي منطقة شارع الصف وسط مدينة بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب احمد ربحي الهريمي (24 عاما)، بعد دهم منزل والده وتفتيشه. 

وأضافت أن جنود الاحتلال خلال اعتقالهم للشاب أبودية ومداهمتهم لمنازل المواطنين اعتدوا بالضرب المبرح على السكان واصابوا عددا منهم برضوض، تم نقلهم الى مستشفى بيت جالا الحكومي لتلقي العلاج وهم، مفتي معروف المصري، وأنس عزات أبو دية، وأحمد عزات أبو دية، ورقية سليمان أبو دية. 

#الاحتلال #بيت لحم #مخيم الدهيشة

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