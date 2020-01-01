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زيدان غاضبا: الشعور ليس جيدا لأننا أتيحت لنا الفرص ولم نستطع حسم المباراة

الخميس 31 ديسمبر 2020 08:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
زيدان غاضبا: الشعور ليس جيدا لأننا أتيحت لنا الفرص ولم نستطع حسم المباراة



وكالات

ظهر الانزعاج على زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد، بعد فشل فريقه في حسم الفوز والاكتفاء بالتعادل 1-1 مع مضيفه إلتشي أمس الأربعاء، ليتأخر بنقطتين عن أتليتيكو مدريد متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ومنح لوكا مودريتش التقدم لريال مدريد بضربة رأس في الشوط الأول، لكن الفريق فشل في تعزيز تفوقه وأدرك إلتشي التعادل بركلة جزاء من فيدل تشافيز بعد الاستراحة.

وأبلغ زيدان الصحفيين، "الشعور ليس جيدا لأننا أتيحت لنا الفرص ولم نستطع حسم المباراة".


"وأضاف، بمجرد أن أحرز (إلتشي) هدفه عاد إلى الدفاع، وأغلق المساحات وكانت الأمور صعبة علينا".

وانتصر ريال مدريد حامل اللقب في آخر ست مباريات بجميع المسابقات ونفى زيدان الحديث عن شعور فريقه بالشبع، قبل مواجهة إلتشي العائد لدوري الأضواء لأول مرة منذ 2015.

وقال "لا أعتقد أننا عانينا من الثقة المبالغة لأننا نعلم ماذا على المحك. العامل المؤثر كان إحراز الهدف الثاني وفشلنا في ذلك. المباراة كانت أصعب بعد إدراك (إلتشي) التعادل رغم أننا صنعنا عدة فرص بعد ذلك".

وتابع "أهدرنا نقطتين لكن يجب علينا المضي قدما والتفكير في المباراة المقبلة".


ويعود ريال لاستضافة سيلتا فيجو المتألق والذي انتصر في ست من آخر سبع مباريات ولم يخسر منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

#زين الدين زيدان #التشي

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