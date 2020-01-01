  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

الصين توافق على استخدام لقاح "سينوفارم "ضد كورونا

الخميس 31 ديسمبر 2020 08:45 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصين توافق على استخدام لقاح "سينوفارم "ضد كورونا



وكالات

منحت السلطات الصينية اليوم الخميس، الموافقة على استخدام أول لقاح لفيروس كورونا طورته شركة الأدوية المملوكة للدولة "سينوفارم".

وجاءت الموافقة التي أعلنتها الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية، بعد يوم من إعلان معهد بكين للمنتجات البيولوجية، وهو وحدة لتطوير اللقاحات بشركة CNBG) China National Biotec Group)، أن لقاح "سينوفارم" ثبت أنه فعال بنسبة 79,34% حسب البيانات الأولية من المرحلة النهائية من الاختبارات.


كما تأتي هذه الموافقة بعد أن أصبحت الإمارات هذا الشهر أول دولة تطرح اللقاح للاستخدام العام، وتزامنا مع إعلان باكستان عن صفقة مع "سينوفارم" لشراء 1,2 مليون جرعة.

في حين أن الصين تخلفت عن العديد من الدول في الموافقة على لقاحات كوفيد-19، فقد قامت بتلقيح مئات آلاف المواطنين لعدة أشهر بثلاثة أنواع مختلفة من اللقاحات لا تزال تخضع لتجارب في مراحل متأخرة.

أطلقت الصين برنامج استخدام طارئ في يوليو شمل العاملين الأساسيين وغيرهم من أفراد الفئات المعرضة لخطر الإصابة بالعدوى، وقد أعطت أكثر من 4,5 مليون جرعة حتى 15 ديسمبر تتوزع بين ثلاثة لقاحات على الأقل، اثنان منها طورهما CNBG والآخر طورته Sinovac Biotech.

تمتلك الصين ما لا يقل عن خمسة لقاحات، طورتها Sinovac ووحدات تابعة لـ CNBG وCanSino Biologics وأكاديمية العلوم الصينية، وهي تخضع لتجارب المرحلة الأخيرة، مما يؤكد حرص بكين على تطوير لقاح محلي لتحدي المنافسين الغربيين.

وتهدف الصين إلى تطعيم ما لا يقل عن 50 مليون شخص قبل بدء عطلة العام القمري الجديد في منتصف فبراير من أجل منع انتشار المرض، حيث من المتوقع أن يسافر مئات الملايين إلى مدنهم الأصلية لقضاء فترة الأعياد.

#الصين #سينوفارم #لقاح كورونا #فيروس كورونا

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

إسرائيل.. لفلسطيني فقد أمه: دخول قطاع غزة ليس كالخروج منه

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

قصف 300 هدف بغزة .. جيش الاحتلال ينشر بيانات أمنية عن 2020

عبد

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد

صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

اعلان سما رسائل