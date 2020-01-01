  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

استطلاعات: ساعر باستطاعته تشكيل حكومة وخلافات داخل الحريديم

الخميس 31 ديسمبر 2020 08:02 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استطلاعات: ساعر باستطاعته تشكيل حكومة وخلافات داخل الحريديم



القدس المحتلة / سما /

 يستدل من استطلاعات للرأي العام أجرتها القنوات العبرية المختلفة الليلة الماضيةـ، أنه لو أجريت الانتخابات حاليًا، فإنه بإمكان جدعون ساعر المنشق حديثًا عن الليكود، أن يشكل حكومة يقودها حزبه الجديد "أمل جديد - وحدة لإسرائيل".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن استطلاعات الرأي أظهرت أن قوة الليكود ستحصد ما بين 28 إلى 29 مقعدًا، في حين أن حزب ساعر سيحصد من 17 إلى 18 مقعدًا.

ووفقا لقناة ريشت كان، فإنه باستطاعة ساعر أن يشكل حكومة بدون الليكود والأحزاب الحريديم، حيث يمكنه تشكيل تحالف يصل فيه لمبتغاه.

وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية تحركات كبيرة قبل الانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، وسط انشقاقات كبيرة في صفوف أحزاب، وظهور تحالفات جديدة.

وأعلن الليلة الماضية، غابي أشكنازي انشقاقه عن حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، وهو الحزب الأكثر تدهورًا بعد انشقاق عدد كبير من قياداته عنه، وانضمامهم لتحالفات أخرى.

فيما أعلن عن ظهور أحزاب جديدة، بعضها لشخصيات ستدخل المعترك السياسي بقوة مثل عمدة تل أبيب رون حولداي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس، أن هناك خلافات داخل حزب يهدوت هتوراة، وأنه هناك بعض قيادات الحريديم في طريقهم للانفصال عن الحزب، وهو الأمر الذي سيضعف من كتلة اليمين التي يسعى بنيامين نتنياهو لإحيائها بهدف خدمته سياسيًا.

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

إسرائيل.. لفلسطيني فقد أمه: دخول قطاع غزة ليس كالخروج منه

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

قصف 300 هدف بغزة .. جيش الاحتلال ينشر بيانات أمنية عن 2020

عبد

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد

صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

اعلان سما رسائل