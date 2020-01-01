استطلاعات: ساعر باستطاعته تشكيل حكومة وخلافات داخل الحريديم

القدس المحتلة / سما /

يستدل من استطلاعات للرأي العام أجرتها القنوات العبرية المختلفة الليلة الماضيةـ، أنه لو أجريت الانتخابات حاليًا، فإنه بإمكان جدعون ساعر المنشق حديثًا عن الليكود، أن يشكل حكومة يقودها حزبه الجديد "أمل جديد - وحدة لإسرائيل".

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن استطلاعات الرأي أظهرت أن قوة الليكود ستحصد ما بين 28 إلى 29 مقعدًا، في حين أن حزب ساعر سيحصد من 17 إلى 18 مقعدًا.

ووفقا لقناة ريشت كان، فإنه باستطاعة ساعر أن يشكل حكومة بدون الليكود والأحزاب الحريديم، حيث يمكنه تشكيل تحالف يصل فيه لمبتغاه.

وتشهد الحلبة السياسية الإسرائيلية تحركات كبيرة قبل الانتخابات التي ستجري في الثالث والعشرين من مارس/ آذار المقبل، وسط انشقاقات كبيرة في صفوف أحزاب، وظهور تحالفات جديدة.

وأعلن الليلة الماضية، غابي أشكنازي انشقاقه عن حزب أزرق - أبيض بزعامة بيني غانتس، وهو الحزب الأكثر تدهورًا بعد انشقاق عدد كبير من قياداته عنه، وانضمامهم لتحالفات أخرى.

فيما أعلن عن ظهور أحزاب جديدة، بعضها لشخصيات ستدخل المعترك السياسي بقوة مثل عمدة تل أبيب رون حولداي.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة هآرتس، أن هناك خلافات داخل حزب يهدوت هتوراة، وأنه هناك بعض قيادات الحريديم في طريقهم للانفصال عن الحزب، وهو الأمر الذي سيضعف من كتلة اليمين التي يسعى بنيامين نتنياهو لإحيائها بهدف خدمته سياسيًا.