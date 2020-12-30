الصحة اليمنية: ارتفاع حصيلة ضحايا هجوم مطار عدن الى 25 شهيد و 110 جريح

صنعاء/سما/

أكدت وزارة الصحة اليمنية ارتفاع عدد ضحايا الهجوم الذي استهدف مطار عدن، والذي اتهمت الحكومة جماعة "أنصار الله" بشنه، إلى ما يزيد على 130 بين قتيل وجريح، في حصيلة مرشحة للزيادة.

وكتب وزير الصحة ، قاسم بحيبح، عبر "تويتر" أن "25 شهيدا و110 جرحى، ضحايا جريمة الإرهاب التي استهدفت المطار"، مضيفا ان "العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات".

25 شهيد و110 جريح ضحايا جريمة الارهاب التي استهدفت المطار اليوم،العدد مرشح للتصاعد لخطورة

25 شهيد و110 جريح ضحايا جريمة الارهاب التي استهدفت المطار اليوم،العدد مرشح للتصاعد لخطورة بعض الحالات شفا الله الجرحى ورحم الشهداء@ افلست الميليشات وازعجها إحتضان عدن للبلاد وحكومتها ومكوناتها، جريمة اليوم تدفع الجميع لمسؤولية تاريخية. — د.قاسم بحيبحQasem Buhaibeh (@kasembuhaibeh) December 30, 2020



وقام رئيس الوزراء معين عبد الملك بزيارة جرحى تفجيرات مطار عدن في المستشفى للاطمئنان على صحتهم، في ما قال الإعلام المحلي إنه أول تحرك لرئيس الحكومة الجديدة عقب وصوله إلى عدن ظهر الأربعاء.

واتهمت وزارة الخارجية اليمنية، الأربعاء الحوثيين باستهداف مطار عدن بأربعة صواريخ باليستية، فيما نفت الجماعة وقوفها وراء الاعتداء.