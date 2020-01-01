  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يزيل أعلام فلسطين ورايات فتح بالقدس المحتلة

الخميس 31 ديسمبر 2020 07:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يزيل أعلام فلسطين ورايات فتح بالقدس المحتلة



القدس المحتلة / سما /

أزالت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أعلام فلسطين ورايات حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" التي نصبت قبل أيام في منطقة الحارة الوسطى ببلدة سلوان جنوب القدس، إحياء للذكرى الـ56 لانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وقال نائب أمين سر المنطقة التنظيمية لحركة فتح فيبلدة سلوان هيثم العباسي، إن نشطاء من مدينة القدس رفعوا الاعلام الفلسطينية والرايات الفتحاوية إيذانا بانطلاقة الثورة الفلسطينية.

وأضاف أن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من النضال الوطني الفلسطيني، وتعاني بلدة سلوان من متغيرات جغرافية والاستيلاء على البيوت وبناء البؤر الاستيطانية، ورفع الأعلام الفلسطينية لتأكيد عروبة هذه المدينة أمام كافة المتغيرات الاسرائيلية التهويدية.

وأوضح العباسي أن شرطة الاحتلال داهمت الحارة الوسطى في بلدة سلوان، وأزالة كافة الأعلام والرايات الفتحاوية.‏

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

"انحنى تحت ركبتي ضابط اسرائيلي" .. جنرالات إسرائيليون يتحدثون عن ذكرياتهم مع عون

العرافة بسنت يوسف تحكي توقعاتها لـ2021.. سياسيا وصحيا (شاهد)

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

إسرائيل.. لفلسطيني فقد أمه: دخول قطاع غزة ليس كالخروج منه

الأخبار الرئيسية

عبد

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد

صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

56

صحيفة اسرائيلية: حماس في مناورة “أسبوع الحرب”.. من المسؤول عن إطلاق الصاروخين؟

اعلان سما رسائل