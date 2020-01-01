أبرز عناوين الصحف العبرية ..امكانية تشكيل ائتلاف حكومي بدون نتنياهو يتصدرها

القدس المحتلة /سما/

إمكانية تشكل ائتلاف حكومي بدون نتنياهو والأحزاب الدينية، إلغاء الليكود للانتخابات الداخلية، القضايا المركزية في المواقع الإخبارية العبرية اليوم الخميس.

يديعوت أحرنوت :

حملة التطعيم ضد فيروس كورونا مستمرة، ثلث أبناء 60 عاماً فما فوق تلقوا الطُعم.



الجيش الإسرائيلي:عام 2020 من اكثر الأعوام أمناً في العقد الأخير.

قلق في معسكر يسار الوسط من اختفاء أحزاب في الانتخابات للكنيست ال24.

في رسالة لإيران: طائرة B52 أمريكية تزودت بالوقود في أجواء نل أبيب.

حزب الليكود ألغى الانتخابات الداخلية، ونتنياهو حصل على الحق في تسمية ستة مرشحين.

الفقر في “إسرائيل”ارتفع ما بين 8%-14% بسبب تفشي فيروس الكورونا.

هآرتس:

10سنوات للربيع العربي: قبلها لم يكن للاحتجاجات وجود في قاموس الشرق الأوسط.

آلاف النساء الحوامل اللواتي تحولن لعاطلات عن العمل، لن يحصلن على منحة ولادة ولا مخصصات بطالة.

استطلاعات: حزب خلدائي سيحصل على 8-9 مقاعد، ويش عتيد يتراجع.

شخصيات رفيعة في الشرطة: زيارة أمير أوحنا لبيت أوهابيا سنداق يضعف الشرطة.

الدولة للمحكمة العليا: متابعات الشاباك لمصابي الكورونا لن تقلص رغم قرار اللجنة الوزارية.

جهات أمنية: عنف اليمين يخرج عن السيطرة، وصمت المستوى السياسي يفسر كضعف.

معاريف :

العام 2020 العامالأسوء في تاريخ الاقتصاد الإسرائيلي.

استطلاع: معسكر نتنياهومستمر في التقلص.

(5594) حالة كورونا مؤكدة في ال24ساعة الماضية.

ستة معتقلين في المظاهرة الاحتجاجية على موت المستوطن في الملاحقة الشُرطية.

الليكود لن يجري انتخابات داخلية لقائمة المرشحين للكنيست.

قائد سلاح الجو الإسرائيلي: “شراء طائرة F-35 سيؤثر على المنطقة، وسنتدرب قريباً مع دول الخليج”.

وزير الأمن الداخلي وقع على قانون منع الدعارة في “إسرائيل”.

تحليل: التدريب المشترك بين الفصائل في غزة كان موجه للداخل أكثر منه ل “إسرائيل”.

جهات في إدارة ترمب: نعمل بقوة من أجل اتفاق تطبيع آخر.

جابي اشكنازي أبلغ بني جنتس إنه لن يستمر في كحول لفان.

واللا نيوز:

الإنفاق على الرعاية الاجتماعية ارتفع في زمن كورونا ، لكن في اليوم التالي قد تتسع الفجوات الاجتماعية.

وزير الصحة الإسرائيلي: ملايين طعومات الفيروس ستصل خلال الشهور القادمة.

استطلاع: خلدائي قد يحصل ل 8-9 مقاعد، وساعر تراجع قايلاً.

في الليكود تنازلوا عن الانتخابات الداخلية، ولنتنياهو ستة مواقع في القائمة للكنيست.

قبيل ولاية بايدن: ترمب باع للسعودية أسلحة ب290مليون دولار.

إسرائيل اليوم:

ما قدمه جونثان بولارد ل “إسرائيل” : تفاصيل المساعدات السوفيتية للدول العربية، وتفاصيل البرنامج النووي للدولة الإسلامية، و1500 ملخص استخباراتي ووثائق سرية.

نتنياهو سيحصل على ستة مواقع في قائمة الليكود للكنيست الإسرائيلي.

مكافحة الجريمة في الوسط العربي، التصفيات بين عائلات الإجرام، وبناء كادر من الضباط، التحديات أمام القائد العام الجديد للشرطة الإسرائيلية.

استطلاع: توسع الفارق بين الليكود وجدعون ساعر.

أكثر من (40) ألف حالة كورونا نشطة.

هيئة البث الإسرائيلية “كان11”:

اعتباراً من يناير، صناديق المرضى لن تحدد مواعيد لمن يريدون الحصول طعم فيروس كورونا.

استطلاع كان الإخبارية: لجدعون ساعر ائتلاف حكومي بدون نتنياهو والأحزاب الدينية.

خلال العام 2020 قصف 50 هدفاً في سوريا.