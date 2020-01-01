القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصادر عبرية، الأربعاء، وفاة مؤسس وحدات المستعربين في "إسرائيل" والذي عرف بإسم "أبو إسحق" عن عمر يناهز (96 عاما).

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "يتسحاك شوشان" ولد في حلب بسوريا عام 1924، وهاجر الى "إسرائيل" في الثامنة عشرة من عمره، وخدم في صفوف قوات "البالماخ"، ولكونه متقناً للغة العربية أرسل الى الدول العربية كعميل سري.





ومن بين العمليات التي اشترك فيها محاولة تصفية حراس المفتي الحاج امين الحسيني، وعملية تفجير في محطة الباصات الفلسطينية في الرملة، وتفجير سفينة تابعة لهتلر.

وخلال عمله كمستعرب وإبان النكبة في العام 1948 تنكر بزي عربي وهاجر مع الآلاف من الفلسطينيين الى لبنان، وعمل هناك لسنوات مع مستعربين آخرين، وتجول بين سوريا ولبنان والأردن، واشترك في تأسيس شبكة الاستخبارات الإسرائيلية في تلك الدول.