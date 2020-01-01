  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

وفاة مؤسس وحدات "المستعربين" في إسرائيل

الخميس 31 ديسمبر 2020 07:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مؤسس وحدات "المستعربين" في إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أعلنت مصادر عبرية، الأربعاء، وفاة مؤسس وحدات المستعربين في "إسرائيل" والذي عرف بإسم "أبو إسحق" عن عمر يناهز (96 عاما).

وذكرت القناة السابعة العبرية أن "يتسحاك شوشان" ولد في حلب بسوريا عام 1924، وهاجر الى "إسرائيل" في الثامنة عشرة من عمره، وخدم في صفوف قوات "البالماخ"، ولكونه متقناً للغة العربية أرسل الى الدول العربية كعميل سري.


 
ومن بين العمليات التي اشترك فيها محاولة تصفية حراس المفتي الحاج امين الحسيني، وعملية تفجير في محطة الباصات الفلسطينية في الرملة، وتفجير سفينة تابعة لهتلر.

وخلال عمله كمستعرب وإبان النكبة في العام 1948 تنكر بزي عربي وهاجر مع الآلاف من الفلسطينيين الى لبنان، وعمل هناك لسنوات مع مستعربين آخرين، وتجول بين سوريا ولبنان والأردن، واشترك في تأسيس شبكة الاستخبارات الإسرائيلية في تلك الدول.

#المستعربين #اسرائيل #أبو اسحاق

الأكثر قراءة اليوم

شاهد .. برنامج انت مين The Masked Singer الحلقة 4 الرابعة

العراق .. حقيقة خبر وفاة الفنان بهجت الجبوري جراء أزمة قلبية

تل أبيب: الجيشان الأمريكيّ والإسرائيليّ نفذّا قبل أيّامٍ عملية ردعٍ إستراتيجيّةٍ مُشتركةٍ ضدّ إيران

فيديو : الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة بغزة تعلن اختتام مناورة "الركن الشديد"

إسرائيل.. لفلسطيني فقد أمه: دخول قطاع غزة ليس كالخروج منه

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

دعاء آخر يوم من العام نهاية 2020 أدعية دخول السنة الجديدة 2021

الأخبار الرئيسية

860x484 (1)

قصف 300 هدف بغزة .. جيش الاحتلال ينشر بيانات أمنية عن 2020

عبد

أنصار الله: لن نفرج عن الطيارين السعوديين إلا مقابل إخلاء المملكة سبيل "الأسرى الفلسطينيين"

وزارة الصحة بغزة: تسجيل 708 إصابة جديدة بفيروس كورونا في القطاع

وجه رسالة للمواطنين.. رئيس خلية إدارة الأزمة بغزة: سنجري تقييماً لكافة الإجراءات المتخذة بهذا الموعد

صحيفة اسرائيلية: ادارة ترامب تعمل بجد لتحقيق اتفاق تطبيع جديد قبل تنصيب بايدن

اعلان سما رسائل