طقس فلسطين:أجواء باردة و جافة

رام الله/سما/

تضعف حدة الرياح الشرقية مع بقاء الجو مستقراً تماماً وجافاً في الوقت ذاته . وستكون الأجواء باردة في ساعات الليل والفجر والصباح الباكر.

وفيما يلي الحالة الجوية المتوقعة اليوم الخميس والأيام المقبلة بالتفصيل:



اليوم الخميس لا يطرأ أي تغيير يذكر على درجات الحرارة ، ويسود طقس بارد بشكل ملموس في ساعات الصباح خاصة في المناطق الجبلية، وخلال ساعات النهار تسود أجواء مائلة للبرودة مع طقس جاف بشكل عام، وتسود أجواء أكثر اعتدالاً في المناطق المنخفضة وتحت أشعة الشمس، وفي ساعات المساء والليل تسود أجواء باردة بشكل ملحوظ في معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية شرقية خفيفة الى متوسطة السرعة مع هبات نشطة أحياناً.

ويوم غد الجمعة يتواصل مسلسل الرياح السيبيرية القادمة من الشرق نحو فلسطين وبلاد الشام ويبقى الجو بارداً جداً صباحاً ومشمساً ومستقراً تماماً في ساعات النهار وبارداً نسبياً الى بارد خاصة في الجبال. ومع ساعات المساء يعود الجو ليصبح بارداً جداً خاصة في الجبال العالية والمفتوحة وتلك الشرقية منها. الرياح كا أسلفنا تبقى شرقية خفيفة السرعة تنشط في بعض الأحيان.

ويوم السبت يطرأ إرتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقاء الجو بارداً صباحاً لكن بشكل اقل بقليل عما ساد في الايام الفائتة . الرياح ستبقى شرقية خفيفة السرعة . ومع ساعات النهار يسود جو دافئ نسبي في المناطق السهلية. بينما في الجبال يسود جو مائل للبرودة قليلاً نهاراً.

ويوم الأحد لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من المعدلات السنوية العامة لمثل هذا الوقت من العام بحوالي ثلاثة درجات مئوية ، ويسود جو بارد نسبي الى بارد في ساعات النهار في الجبال ، ويبقى الجو بارداً صباحاً وليلاً . الرياح تكون شرقية خفيفة السرعة تصبح معتدلة في بعض الفترات.