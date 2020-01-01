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مكافحة المخدرات بمصر تضبط مصنع "هيروين" ومواد خام بقيمة 15 مليون جنيه بالإسماعيلية

الخميس 31 ديسمبر 2020 03:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مكافحة المخدرات بمصر تضبط مصنع "هيروين" ومواد خام بقيمة 15 مليون جنيه بالإسماعيلية



وكالات

أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في مصر عن ضبط مصنع لتصنيع مخدر "الهيروين"، في محافظة الإسماعيلية، بداخله كميات من المواد الخام المستخدمة في الإنتاج، تبلغ قيمتها حوالي 15 مليون جنيه.

وقالت الإدارة في بيان لها: "وردت معلومات أمنية لضباط الإدارة بشأن قيام تشكيل عصابي بتصنيع المواد المخدرة، وبتكثيف التحريات، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني والأمن العام، وتم التأكد من وجود نشاط واسع للإتجار في مخدر الهيروين بمحافظة الإسماعيلية".

وأضافت: "بمتابعة بعض المشتبه بهم، وتكثيف التحريات، توصل الضباط إلى أن التشكيل المذكور مكون من 3 أشخاص، أحدهم مسجل وله معلومات جنائية، انتقل إلى الإسماعيلية مؤخرا، وتخصص في تصنيع وتدوير وخلط مخدر الهيروين، بقصد الإتجار، ودلت التحريات على أن المتهمين يتخذون من مسكن أحدهم، بدائرة قسم شرطة ثاني الإسماعيلية، وكرا لمزاولة نشاطهم غير المشروع".

وتمكنت القوى الأمنية من ضبط 25 كيلوغراما من مخدر الهيروين، و5 اسطوانات من الجوهر الخام، وكمية من "الباراسيتامول" وزن 5 كيلوغرامات، إضافة إلى كمية من مخدر الحشيش، كما تم ضبط الأدوات والأجزاء المستخدمة في عملية التصنيع والتدوير وسيارة، ومبلغ مالي، وآلة لحصر النقود، وهاتفين محمولين.

#هيروين #مصر #الاسماعيلية #مكافحة المخدرات

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